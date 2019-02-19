İP'in ucu yine FETÖ'ye çıktı! Kendi aday gösteremedi, Saadet'e pasladı

Yerel seçim aday listeleriyle ilgili başvuru süresi tamamlandı. Siyasi partilerin aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına bildirmeleri için tanınan süre bugün saat 17.00'de sona erdi. Partiler aday listelerini seçim kurullarına teslim etti. CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı 23'ü büyükşehir 50 ilde işbirliği yapıyor. İYİ Parti'nin Ordu Belediye Başkan adayının, FETÖ ile yakın ilişkisi olduğu bilinen İdris Naim Şahin olacağı iddiaları İYİ Parti'de gerginliğe neden olmuştu.



TEPKİ GELİNCE ADAYLIĞI GERİ ÇEKİLMİŞTİ

FETÖ aşığı İP, gelen tepkiler üzerine FETÖ'cü İdris Naim Şahin'in adaylığını geri çekmişti. İP kurduğu oyunla FETÖ'cü Şahin, Zillet İttifakı'nın ortağı Saadet Parti tarafından aday gösterildi.

"HİZMET AŞIĞI" DİYE TANITILMIŞTI

FETÖ'cü İdris Naim Şahin'in, partinin Ordu adayı olarak tanıtıldığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde FETÖ'cü Şahin tanıtılırken "hizmet aşığı" denilmesi dikkat çekiyor.

FETÖ'YE YAPILAN OPERASYONU BU SÖZLERLE KARALAMIŞTI

İdris Naim Şahin FETÖ'ye yapılan operasyonu bu sözlerle karalamıştı:

"2014 Türkiye'sinde Zaman Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmenliği yapan Türkiye'de doğruları gerçekleri kendi inancı, kendi anlayışıyla yazan ve anlatan birileri için çok görüyor. Ve ne yazık ki 1998'lerin 1999'ların yani geçen yüzyılın mağdurları bugün yeni yüzyılda 2014 Türkiye'sinde takiyyenin şahını yaparak, takiyyenin en başarılısını ortaya koyarak bu ülkenin insanlarına ve ülkesine sahip çıkan herkese herhangi bir siyasi görüşe, cemaate, cemiyete bakmaksızın bir savaşı açmış durumda. Bugün için açılan savaş gazete üzerinden devam ediyor. Dün başka birşeyin üzerindendi, başka bir kesimin üzerindendi, askerin üzerindendi, sonra polisin üzerinden devam etti bugün gazeteciler üzerinden devam ediyor. Zannedilmesin ki yarın, bugünkü gözaltı kararlarına imza atan adı da dinimizi çağrıştıran hakimler bu ahtapot tarafından sarılmayacak, bu timsah tarafından yutulmayacak zannedilmesin, zannedilmemelidir."

23 büyükşehirden 13'ü CHP'ye, 10'u İYİ Parti'ye bırakıldı. En kritik 3 büyükşehirde CHP'nin adayları yarışacak, İYİ Parti destekleyecek. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, İzmir'de Tunç Soyer yarışacak.

BU İLLERDE CHP ADAY ÇIKARACAK

Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Muğla, Tekirdağ'da da CHP aday çıkaracak. İYİ Parti'nin aday çıkaracağı büyükşehirler ise; Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Trabzon.

16 İL CHP'DE 11 İL İYİ PARTİ'DE

Millet İttifakı, büyükşehirler dışında 27 ilde de işbirliği yapacak. 16 ilde CHP, 11 ilde ise İYİ Parti aday gösterecek. CHP, uzlaşılan illerden Artvin, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Giresun, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Sinop, Tunceli, Yalova ve Zonguldak'ta, İYİ Parti ise Afyonkarahisar, Aksaray, Düzce, Elazığ, Isparta, Kilis, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Tokat ve Yozgat'ta aday gösterecek.

31 İLDE AYRI ADAY

CHP ve İYİ Parti geri kalan 31 ilde ise kendi adaylarıyla yarışacak. Iğdır'da İYİ Parti, Şanlıurfa'da ise CHP aday çıkarmayacak.