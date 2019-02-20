Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından vatandaşlar yeni askerlik sistemiyle ilgili detayları araştırmaya başladı. Erdoğan yaptığı açıklamada bedelli askerliğin kalıcı hale getirileceğini belirtti. Şimdi birçok kişi internette yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek sorusuna yanıt arıyor. Peki, Askerlik 9 aya düşecek mi? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Yeni askerlik sistemine dair merak ettiğiniz detayları haberimizde sizin için derledik.

YENİ ASKERLİK NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Yeni askerlik sisteminde detayların netleşmesi ile birlikte bedelli askerliğin kalıcı hale geleceği bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından bedelli askerli ücretinin ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Yeni askerlik sisteminin ne zaman yürürlüğe gireceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Hürriyet'in haberine göre, Kulislerde bedelli askerlik için yurt dışında yaşayan Türklerin yararlandığı dövizli askerlik uygulamasındaki gibi 2 bin euro (yaklaşık 12 bin TL) üzerinde durulduğu ancak yığılmanın önlenmesi için bedel miltarının bunun üzerinde olabileceği dile getiriliyor. Bedel ücretinin başvuru sayısı da dikkate alınarak her yıl yeniden belirlenebileceği de dile getirilen iddialar arasında...

BAŞKAN ERDOĞAN'IN YENİ ASKERLİK SİSTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMASI

İşte Erdoğan'ın yeni askerlik sistemine ilişkin açıklamaları...

"Askerlikte belli noktaya gelindi. Yeni askerlik sistemi çalışmalarında milletimizin askerlikten bağlarını koparmadan TSK'nın ihtiyacının karşılandığı,bunun yanında yükümlü her vatandaşın askerlik eğitimi kamuoyunda olumlu algı uyandıracak bir sistem oluşturmayı hedefledik. İş belli bir aşamaya geldi. Burada 2,6,9,12 demiştim ama bu 6,9,12 şeklinde belirlenmiş vaziyette. Bunların içerisinde er erbaş durumu sözkonusu. Yedek subaylık aynı şekilde sözkonusu. Bunların yanında yedek astsubaylık da sözkonusu, bunlar olacak. Burada özellikle ihtiyaca göre bazı adımlar atılacak. Bedelli askerlik var, dövizle de var. Döviz neyse karşılığı Türk lirası olacak. 12 ayı yedek subay olarak da gündeme getiriyoruz. Yedek subaylık olayını ciddi manada önemsiyoruz. Yetişmiş insandan TSK'da istifa etmemiz lazım. 12 olarak gözükse de bunun 1 ayı zaten izin olarak geçiyor. Burada 3 ay temel eğitim var. Bunun yanında özellikle ücretler noktasında bu eğitim dönemi, belli bir ücret kendilerine ödenecek. Burada hassas bir şey var. Bedelli ve dövizli. Buradan elde ettiğimiz gelirle er erbaş, astsubay, yedek subay, yedek astsubay, bütün bunların ücretleri belirleme noktasında çalışmalar yapıldı."

YEDEK ASTSUBAYLIK DA OLACAK

"Personel kaynağı noktasında herhangi bi sıkıntıya girmeyeceğiz. Bedelli askerlikte bu planlamayla geçmiş oluyoruz. Dövizlide aynı şekilde önüne geçmiş oluyoruz. Bu sistem ne üzerine çalışacak? TSK'nın ihtiyacı nedir? Öngörülebilir olmak önemli. Süreklilik ifade edecek bu planlama. Eğitim ve mesleki gelişim ihtiyacı. Özellikle yeni askerlik sistemimizin sistem olarak alt başlıklarını oluşturuyor. Bedelli ve dövizde soru işareti kalmayacak. Sabit fiyat üzerinden gidecek. Şu kadar Avro mu dendi? Onun karşılığında TL ne ise bedelli askerliğe katkısı o olacak. Ama dediğim gibi 6,9,12. Yükümlü er baş er. Yedek subay, yedek astsubay olacak. Bu şekilde yeni düzenlemeyi bitirmiş olacağız."