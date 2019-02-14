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  • Son Güncelleme: 14.02.2019 19:45

Son dakika: İYİ Parti karıştı: FETÖ'cü 'in adaylığı geri çekildi

İYİ Parti'nin Belediye Başkan adayının, FETÖ ile yakın ilişkisi olduğu bilinen olacağı iddiaları İYİ Parti'de gerginliğe neden oldu. Kulislerden alınan bilgiye göre, Genel Başkan Yardımcısı divandan çekileceğini açıklarken, gelen tepkiler üzerine geri adım atıldı. Son olarak İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı , açıklama yaptı ve Şahin’in adayı olmayacağını duyurdu.

FETÖ'cü İdris Naim Şahin'in adaylığı geri çekildi

İYİ Parti'de gerginliği yaşandı. İdris Naim Şahin'in İYİ Parti Belediye Başkanı adayı olacağı iddialarından sonra Genel Başkan Yardımcısı , divandan çekileceğini açıkladı.

GERİ ADIM ATTILAR!
'ın sert muhalefeti ve tabandan gelen tepki üzerine geri adım atıldı.

Tüm bu yaşananların ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı 'ndan da açıklama geldi.

Dervişoğlu yaptığı yazılı açıklamada, "Son bir kaç gündür kamuoyunu meşgul eden bazı tartışmalara son vermek amacıyla bir açıklama yapmak mecburiyeti hasıl olmuştur.Bilindiği gibi İyi Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı ile ilgili olarak, gerek il ve ilçe teşkilatlarımızın ve gerekse Ordu halkının yoğun talepleri söz konusuydu.

Halkın ve partimizin bu beklentisini kendisine iletmek üzere Şahin'e çeşitli ziyaretlerde bulundum. Bizleri son derece nazik bir biçimde karşılayarak görüş ve düşüncelerini paylaştı. Hatta genel merkezimize iade-i ziyarette bulunarak Sayın Genel Başkanımızla da görüştüler. Bende iki İçişleri eski bakanının sohbetinden ve tecrübelerinden istifade edebilmek imkanına sahip oldum.

Öncelikle belirmek isterim ki; Sayın İdris Naim Şahin teklifimize başlangıç itibariyle olumlu yaklaştı. Ancak zaman darlığı ve hızlı hareket etmek mecburiyetinde bulunmamız hali, arzulanan bu adaylığın gerçekleşmesini mümkün kılmadı. Sürecin en başından itibaren gösterdiği nezaket ve hoşgörü için kendisine müteşekkir olduğumu ifade eder, saygılar sunarım." ifadelerine yer verdi.


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