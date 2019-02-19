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  • Son Güncelleme: 19.02.2019 15:39

Son Dakika! 'cü , 'nden Ordu Adayı oldu

'yü destekleyip operasyonu karalayan , 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 'nden Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

Saadet Partisi'ne FETÖ'cü aday!

, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak savunucusu 'i resmen açıkladı.

RESMİ BAŞVURU YAPILDI
FETÖ'cü Şahin'in Ordu'dan Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ilişkin resmi başvurusu, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu imzasıyla yapıldı.

İP OLMADI
Adı İyi Parti ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için anılan İdris Naim Şahin'i İP aday göstermemişti.

FETÖ OPERASYONUNU KARALAMIŞTI
İdris Naim Şahin, 2014 yılının 14 Aralık günü Samanyolu Yayın Grubu Başkanı ve Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü 'nın FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına aldığında gerçekleştirilen terör operasyonunu "Türkiye'nin ayıbı" olarak değerlendirmişti.

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