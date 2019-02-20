Belediye Meclisi aday listelerinin YSK'ya bildirileceği gün CHP Gençlik Kolları'ndan 'bizi listeye almadınız' isyanı geldi.

"GECE AYAZINDA AFİŞ ASAN BİZİZ"

Akşam'ın haberine göre, Meclis üyeliği listeleri yapılırken gençlere yer verilmediğinden yakınan Gençlik Kolları "Hayatını hiç düşünmeden riske atıp gece ayazında afiş asan, polis tarafından yakalanıp karakollara düşen biz, meclis üyeliği listesine alınan başkaları" diyerek tepki gösterdi.

"HANGİ KRİTERLERLE BİZİ YAZMADINIZ"

Her seçimde dile getirilen genç nüfusun oylarının önemi doğrultusunda CHP'nin politikasını şekillendirmesini isteyen gençler, belediye meclis üyeliklerine yazılmamalarının hangi kriterlere göre yapıldığını sordular.

"%20 TEMSİLİYET ELZEMDİR"

Gece gündüz çalıştıklarını, sosyal hayattan feragat ettiklerini söyleyen genç CHP'liler, %20 temsil haklarının elzem olduğunu ve bundan vaz geçmeyeceklerini söylediler.

BİR TEPKİ DE ADANA'DAN GELDİ

CHP Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Güven Özdemir, "Sosyal basına sızan Çukurova Belediyesi meclis üyeliği listesini gördük. Başkan kontenjanı da dahil olmak üzere bir tane bile genç arkadaşımızın listelerde yer almaması bizi kötü anlamda etkiledi ve hevesimizi kırdı" dedi.

"CHP'Lİ GENÇLER SEÇİLEMEYECEK SIRADAN BİLE LİSTEYE GİREMİYORSA..."

Anadolu Ajansı'na açıklama yapan Özdemir, partinin gençlik örgütlerinde mücadele eden arkadaşlarının her birinin kahraman olduğunu ifade ederek, açıklamasında şunlara yer verdi:

''Cumhuriyet Halk Partisinin öz gücünü oluşturan gençler olarak sosyal basına sızan Çukurova Belediyesi meclis üyeliği listesini gördük. Başkan kontenjanı da dahil olmak üzere bir tane bile genç arkadaşımızın listelerde yer almaması bizi kötü anlamda etkiledi ve hevesimizi kırdı. Geleceğini karartma, kamu kurumlarında işe alınmama, devlet memuru olamama, geçim kaygısı yaşama ve fişlenme pahasına; Cumhuriyetin kurucusu bu partinin gençlik örgütlerinde gözlerini bile kırpmadan görev almak, gerçek anlamda kahramanlıktır. Partinin öz gücünü oluşturan ve her türlü cefasını çeken genç arkadaşlarımız; seçilemeyecek sıralarda bile listelere giremiyorsa, bu partide gençlerin neden olmadığını sorgulamaya, kimsenin hakkı yoktur. Bizler genç aday adaylarının olduğu her ilçede en az bir arkadaşımızın seçilecek yerden aday gösterilmesini istiyoruz.''

GENÇ YOLDAŞLARIMIZIN HEVESLERİNİN KIRILMAMASI GEREKLİDİR

Gençliğin temsiliyetini de talep ettiklerini dile getiren Özdemir, şunları aktardı:

''Gençler olarak gece gündüz demeden, gerek okulumuzdan gerek işimizden gerekse ailemizden feragat ederek mücadele veriyoruz. Gençlik kotasına uyulması bir lütuf değil zorunluluktur. Eğer gerçek anlamda 'martın sonu bahar' olacaksa; gençlik örgütlerinin meclis üyeliği koltuklarında temsil edilmesi ve genç yoldaşlarımızın heveslerinin kırılmaması gerekmektedir. İnanıyoruz ki; Atatürk ilke ve devrimlerin bağlı olan geçlerimiz parti tarafından sahiplenilecek ve açıkta bırakılmayacaktır. Genel merkez yöneticilerimize son çağrımızı 'Hala Vakit Varken Gençlik Kotası Uygulansın' " diyerek yapıyoruz.''