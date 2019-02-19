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  • Son Güncelleme: 19.02.2019 21:06

'de işler zıvanadan çıktı! Adaylar belli oldu ortalık karıştı

lerine sayılı günler kaldı, ancak 'de sular bir türlü durulmuyor. Ancak adaylar, partide büyük tartışmalara, isyanlara neden oluyor. Büyükşehir Belediyesi için aday adaylığını açıklayan ancak tarafından veto edilen , İstanbul'da yürütülen strateji hakkında isyan etmeye devam ediyor...

CHP çöktü! Adaylar belli oldu ortalık karıştı

'de belediye başkanlığı adayları belli oldu. CHP'de kriz bitmiyor, sular durulmuyor... Büyükşehir Belediyesi için aday adaylığını açıklayan ancak tarafından veto edilen , İstanbul'da yürütülen strateji hakkında sitem etmeye devam ediyor.
lerine sayılı günler kaldı, ancak CHP'de sular bir türlü durulmuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday adaylığını açıklayan ancak Kılıçdaroğlu tarafından veto edilen Gürsel Tekin, İstanbul'da yürütülen strateji hakkında sitem etmeye devam ediyor.

EKREM İMAMOĞLU'NA ELEŞTİRİ
Gazeteci Özay Şendir'in Viva Radyo'da hazırlayıp sunduğu, 'İnce Ayar' programına telefon bağlantısı ile katılan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı 'nu eleştirdi.

Gürsel Tekin, özellikle yürütülen strateji konusunda hatalar yapıldığını belirterek "İstanbul'da ben 10 tane mahalle söylesem ve 10 gün de süre versem ve desem ki; 'Gidin bu mahalleri bulun, bulurlarsa siyaseti bırakırım.' Gerçekten doktora yapar gibi çalışıyordum. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayından da Sayın Genel Başkanı'ndan da bekliyordum bu kadar dolaşmama, bu kadar araştırma yapan biri olarak bilgi paylaşımını yapmak isterdim." isyan etti.

"BU NE KOLTUK SEVDASI"
Gürsel Tekin, daha önce de yürütülen strateji konusunda hatalar olduğunu belirterek CHP yönetimini eleştirmişti.

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