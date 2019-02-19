CHP'nin, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki belediye başkan adayının Mehmet Fatih Bucak olması kesinleşti. Bucak'ın ismi bugün Siverek İlçe Seçim Kurulu'na sunuldu.

ADAYLIĞI CHP'Yİ KARIŞTIRDI

Yerel seçimlerde MHP adayı olmayı beklerken, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin AK Parti'ye bırakılmasıyla boşta kalan ve daha sonra CHP'nin adayı olarak açıklanan Mehmet Fatih Bucak'ın adaylığına parti içinden sert tepkiler gelmişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu bu tepkilere rağmen Bucak isminde geri adım atmadı.

CHP 2 AY ÖNCE "MAFYA" DEMİŞTİ

CHP'de aday skandallarının ardı arkası kesilmiyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 'Mafya ve savaş dili kullanıyor' sözleriyle eleştirdiği Mehmet Fatih Bucak'ı Siverek'ten aday gösterdi. Bucak, "Bir daha Bucak'ın içinde bir tane başka partiyle araba görürsem kendileri bilir, kendilerine mezar kazmaya başlasınlar" sözleriyle tepki toplamıştı.

HDP'LİLERLE YAKIN İLİŞKİLER

CHP'nin Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aday Mehmet Fatih Bucak'ın HDP'lilerle yakın ilişkileri olduğu da ortaya çıktı. Çekilen görüntülerde Bucak yanında oturan Ahmet Türk'e "amca" diyor ve HDP'li İbrahim Ayhan'a cezaevinden çıkması için oy verdiğini açıkça itiraf ediyor.

AŞİRETLE İLK TEMAS DEĞİL

Bucak aşiretinin adı, 3 Kasım 1996'ta Balıkesir'in Susurluk ilçesinde gerçekleşen ve 'Susurluk skandalı' olarak bilinen kaza ile duyulmuştu.

Kaza ile devlet-polis-mafya üçgeninde işlenen suçlar ortaya çıkmış, Bucak aşiretinden DYP eski Milletvekili Sedat Bucak yaralanmıştı.

CHP'nin Bucak aşiretiyle tek ilişkisi Fatih Mehmet Bucak değil. Yine Bucak aşiretinden Ali Murat Bucak da CHP'nin Şanlıurfa Milletvekili seçilmişti.