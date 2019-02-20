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  • 20.02.2019 11:30
  • Son Güncelleme: 20.02.2019 11:34

AK Partili vatandaştan 'nin adayı ’na şaşırtan teklif: AK Parti'ye gelin

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı , turu kapsamında gittiği Esenler’de AK Parti’nin seçim standını ziyaret etti. AK Parti standında bulunan bir vatandaşın “Gelin bu sefer bizden olun kazanın, bu duyguyu hep birlikte yaşayalım” demesi üzerine İmamoğlu, “Hayırlısı, biz birbirimize ait insanlarız. Sorun yok iyi bakın kendinize, kolaylıklar” diyerek verdi.

Beton Ekrem neye uğradığını şaşırdı

31 Mart yerel çalışmalarını Esenler'de sürdüren 'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı , Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Salı pazarını ziyaret etti. Burada esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen İmamoğlu, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

AK PARTİ STANDINA ZİYARET
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Esenler Meydanı'nda bulunan AK Parti'nin seçim standını da ziyaret etti. AK Parti standında bulunan görevlilerle süre sohbet eden İmamoğlu, rakip partiye seçimde başarı dileklerini iletti.

VATANDAŞTAN 'AK PARTİYE GELİN' DAVETİ
AK Parti standa bulunan bir vatandaşın "Gelin bu sefer bizden olun kazanın, bu duyguyu hep birlikte yaşayalım" demesi üzerine İmamoğlu, "Hayırlısı, biz birbirimize ait insanlarız. Sorun yok iyi bakın kendinize, kolaylıklar" diyerek verdi. İmamoğlu AK Parti standının ardından meydanda bulunan Saadet Partisi'nin seçim standını da ziyaret ederek buradaki görevlilere başarılar diledi.

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