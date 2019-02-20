31 Mart yerel seçim çalışmalarını Esenler'de sürdüren CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Salı pazarını ziyaret etti. Burada esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen İmamoğlu, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

AK PARTİ STANDINA ZİYARET

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Esenler Meydanı'nda bulunan AK Parti'nin seçim standını da ziyaret etti. AK Parti standında bulunan görevlilerle süre sohbet eden İmamoğlu, rakip partiye seçimde başarı dileklerini iletti.

VATANDAŞTAN 'AK PARTİYE GELİN' DAVETİ

AK Parti standa bulunan bir vatandaşın "Gelin bu sefer bizden olun kazanın, bu duyguyu hep birlikte yaşayalım" demesi üzerine İmamoğlu, "Hayırlısı, biz birbirimize ait insanlarız. Sorun yok iyi bakın kendinize, kolaylıklar" diyerek verdi. İmamoğlu AK Parti standının ardından meydanda bulunan Saadet Partisi'nin seçim standını da ziyaret ederek buradaki görevlilere başarılar diledi.