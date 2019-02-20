yerel seçim ler için bölücü terör örgütü PKK 'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak halinde olan CHP , İYİ Parti ve Saadet Parti'sine şehit yakınları ve vatandaşlar sert tepki gösterdi.Gençler onları görmedi ama biz çok sıkıntı çektik. Bu millet o günleri istemiyor ama bizi kahreden bu teröristlerle ittifak. Bu ipin koptuğu yerdeyiz. Kimse, evlatlarımızı katleden, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile yaptığı kirli ortaklığa 'yalan' demesin. Millet bunun farkında.HDP ile iş tutanlar da bilsin ki bu ihanetin hesabını şehit Mehmet'lere veremezler. HDP demek ihanet demektir ihanet ile yürüyenin sonu mağlubiyettir. O gün sandığa gidecek herkes şunu iyi biliyor.Bu iktidardan önce bacakları tutmayan, evden çıkamayıp, güneşe hasret kalmış, herkesin vebalı muamelesi yaptığı biriydim. Ta ki kapımızı çalan AK Parti 'ye kadar. Erdoğan, 'Biz engeli engel görmüyoruz yeter ki gönüllerde engel olmasın' diyerek kucakladı bizi. Engelimle barıştırdı. Ben tutmayan tüm bacaklar, umutlar, yarınlar için Erdoğan diyorum, millete hizmete adanmış AK Parti diyorum. Şehit kardeşi olarak bu milletin evlatlarına sesleniyorum, bu sıradan bir seçim değil ihanete dur deme zamanı. Katillerle iş tutanlara 'yeter' deme zamanı.

Çocuklarımızı katleden kişilerle ittifak yapılması bir ayıptır. CHP ve İyi Parti yetkilileri, adını dahi anmak istemediğim o partiyle nasıl oluyor da ittifak kuruyorlar? Bu ittifak çok acı verici.Oğlum oraya vatan için giderek şehit olmadı mı? İki ağaç kesildi diye tencere kaşık sallayarak kıyameti koparanlar şimdi nerede.Bu ittifaka verilecek her oy Mehmetçik'e sıkılan bir kurşun olacaktır.SABAH