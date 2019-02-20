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  • Son Güncelleme: 20.02.2019 07:45

Vatandaşlar ve şehit yakınlarından kirli ittifaka : Katillerle iş tutana ‘yeter’ diyeceğiz

31 Mart'taki yerel ler için bölücü terör örgütü 'nın siyasi uzantısı ile ittifak halinde olan , İYİ Parti ve Saadet Parti'sine şehit yakınları ve vatandaşlar gösterdi.

Katillerle iş tutana ‘yeter’ diyeceğiz
31 Mart'taki yerel ler için bölücü terör örgütü 'nın siyasi uzantısı ile ittifak halinde olan , İYİ Parti ve Saadet Parti'sine şehit yakınları ve vatandaşlar gösterdi.

ANKARA
Mustafa Sakin: Gençler onları görmedi ama biz çok sıkıntı çektik. Bu millet o günleri istemiyor ama bizi kahreden bu teröristlerle ittifak. Bu ipin koptuğu yerdeyiz. Kimse, evlatlarımızı katleden, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile yaptığı kirli ortaklığa 'yalan' demesin. Millet bunun farkında.

Sebahat Tüfekçi: HDP ile iş tutanlar da bilsin ki bu ihanetin hesabını şehit Mehmet'lere veremezler. HDP demek ihanet demektir ihanet ile yürüyenin sonu mağlubiyettir. O gün sandığa gidecek herkes şunu iyi biliyor.

Mustafa Öz: Bu iktidardan önce bacakları tutmayan, evden çıkamayıp, güneşe hasret kalmış, herkesin vebalı muamelesi yaptığı biriydim. Ta ki kapımızı çalan 'ye kadar. Erdoğan, 'Biz engeli engel görmüyoruz yeter ki gönüllerde engel olmasın' diyerek kucakladı bizi. Engelimle barıştırdı. Ben tutmayan tüm bacaklar, umutlar, yarınlar için Erdoğan diyorum, millete hizmete adanmış AK Parti diyorum. Şehit kardeşi olarak bu milletin evlatlarına sesleniyorum, bu sıradan bir seçim değil ihanete dur deme zamanı. Katillerle iş tutanlara 'yeter' deme zamanı.

ADANA
Adana Şehit Aileleri Derneği Başkanı Emine Kunt: Çocuklarımızı katleden kişilerle ittifak yapılması bir ayıptır. CHP ve İyi Parti yetkilileri, adını dahi anmak istemediğim o partiyle nasıl oluyor da ittifak kuruyorlar? Bu ittifak çok acı verici.

ŞANLIURFA
Şehit Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun babası Mehmet Çubukçu: Oğlum oraya vatan için giderek şehit olmadı mı? İki ağaç kesildi diye tencere kaşık sallayarak kıyameti koparanlar şimdi nerede.

Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz: Bu ittifaka verilecek her oy Mehmetçik'e sıkılan bir kurşun olacaktır.

SABAH

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