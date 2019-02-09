CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aday gösterdiği Mehmet Fatih Bucak için 2 ay önce söylediği sözlerini hatırlatarak duruma tepki gösteren Fatih Portakal'a sosyal medya hesabından yanıt verdi.

BUCAK'I ÖĞRENİNCE ŞOK OLDUM

Twitter hesabından açıklama yapan Özgür Özel, Bucak'ın adaylığını Karaman'daki aday tanıtım toplantısında DHA muhabirinde öğrendiğini ve şok olduğunu belirtti. İki ay önce yaptığı değerlendirmenin arkasında olduğu belirten Özel, Bucak'ın adaylığı konusunu Pazartesi MYK'da gündeme getireceğini ifade etti.

FATİH PORTAKAL CHP'YE İLKESİZ DEMİŞTİ

CHP'nin Mehmet Fatih Bucak'ı aday gösterilmesini eleştiren Fatih Portakal, "Bir yerde Alper Taş'ı aday göster, başka yerde tehditte sınır tanımayan Mehmet Fatih Bucak'ı… CHP'de bu nasıl bir savrulma ve ilkesizliktir. Anlatan varsa anlatsın… Özgür Özel şimdi ne diyecek acaba?" demişti.

CHP MYK'nin aday belirlenmeyen yerler için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na atama yetki vermesi sonrası adaylığı açıklanan Mehmet Fatih Bucak, MHP'den aday adayı olduğu dönemde "Bir daha Bucak'ın içinde bir tane başka partiyle araba görürsem kendileri bilir, şimdiden kendilerine mezar kazmaya başlasınlar" ifadelerini kullanmıştı.