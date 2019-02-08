Bugünkü
Takvim

'nun aday leri partide krize yol açtı...

, kazanmayı bir kenara bıraktı. 'nin kalesi olan ilçeleri yakın çevresine ayırdı. Aday listeleri partide depreme yol açtı.


CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Tek adam" yetkisini aldı. Aday listelerini kimseye sormadan hazırladı. Sembol isimleri tek tek uzaklaştırdı. Garantili yerleri ise yakınlarına ayırdı.

Bunu gören binlerce CHP'li, partiden ayrıldı. Kalanlar da isyan bayrağını açtı: CHP'nin Altı Ok'u 10 parçaya ayrıldı. Atatürk'ün, İnönü'nün koltuğu kimlere kaldı!

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
ihsan ihsan

adaylar pkk lı dikkat etmedinizmi kılıçtaroğlunun asıl kendi pkk lı chp yi kandil emrine veriyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.02.2019 08:49
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKılıçdaroğlu'nun aday seçimleri partide krize yol açtı...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri