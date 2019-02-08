CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Tek adam" yetkisini aldı. Aday listelerini kimseye sormadan hazırladı. Sembol isimleri tek tek uzaklaştırdı. Garantili yerleri ise yakınlarına ayırdı.Bunu gören binlerce CHP'li, partiden ayrıldı. Kalanlar da isyan bayrağını açtı: CHP'nin Altı Ok'u 10 parçaya ayrıldı. Atatürk'ün, İnönü'nün koltuğu kimlere kaldı!