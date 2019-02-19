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  • Son Güncelleme: 19.02.2019 17:07

Yerel seçimlerle ilgili son dakika gelişmesi! Saat 17.00 itibarıyla sona erdi

Siyasi partilerin, 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde aday gösterecekleri isimlerin listesini il ve ilçe seçim kurullarına teslim etme süresi saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

Ve saat 17.00 itibarıyla sona erdi

Siyasi partilerin, 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde aday gösterecekleri isimlerin listesini il ve ilçe seçim kurullarına teslim etme süresi saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

Ayrıntılar gelecek...

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