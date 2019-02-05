Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal yaplaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Feullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

Altun paylaşımında, 15 Temmuz'da 251 vatan evladının şehit olduğu hain işgal girişiminde suçüstü yakalanan FETÖ'cülerin mahkemelerde organize biçimde uyguladıkları inkar ve yalan stratejisi de onların ihanet ve cinayetlerini gizlemelerine yetmeyeceğini belirtti.

"FETÖ İLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK"

FETÖ mensuplarının içeride ve dışarıda 15 Temmuz davalarını itibarsızlaştırma çabalarının "beyhude" olduğunu belirten Altun, "Hesap sorulmayan tek bir FETÖ'cü kalmayana kadar bu sinsi örgütle mücadele kararlılıkla sürecek." dedi.

Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz darbe girişiminde suçüstü yakalanan FETÖ'cülerin mahkemelerde organize biçimde uyguladıkları inkar ve yalan stratejisi de onların ihanet ve cinayetlerini gizlemelerine yetmeyecek. FETÖ mensuplarının içeride ve dışarıda 15 Temmuz davalarını itibarsızlaştırma çabaları beyhude. Hesap sorulmayan tek bir FETÖ'cü kalmayana kadar bu sinsi örgütle mücadele kararlılıkla sürecek."