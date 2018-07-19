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'nün kripto gazetesi Yeni Asya'nın akıl hocası

'nün medya ayağının kilit halkası durumundaki 'nin arkasındaki akıl hocası skandallar kahramanı pornocu bakan çıktı. Sözde gazete siyasi operasyonlar için, 1990'lı yıllarda yaşadığı gayri meşru ilişkileri nedeniyle siyaset çöplüğüne gömülmüş olan Hamdi Üçpınarlar'ı aklayacak kadar seviyeyi dibe indirdi.

FETÖnün kripto gazetesi Yeni Asyanın akıl hocası

2016 yılındaki hain darbe girişiminin ardından 'nün medya ayağının kripto yapılanmasının merkezi duruma gelen , bulduğu her fırsatta alçak örgütü aklama ve PR operasyonu haberlere imza atmayı sürdürüyor. FETÖ'nün "bebek istismarı" haberlerini sayfalarına taşıyarak örgüt ve örgüt üyeleri hakkında sempati oluşturmaya çalışan, OHAL'in kaldırılarak FETÖ'cülere alan açılmasını sağlamak için peşi sıra haberler yapan sözde gazetenin arkasındaki akıl hocası 90'lı yıllarda kaset skandallarıyla herkesin aklına kazınan siyaset çöplüğüne atılarak tarihe karışmış olan çıktı.

GAYRİMEŞRU İLİŞKİ SKANDALI PATLAYAN İLK BAKAN

Tarihler 6 Şubat 1996'yı gösterdiğinde Türkiye'nin gündemi dönemin DYP'li Çevre Bakanı Hamdi Üçpınarlar'ın seks kasedi ile sarsılmıştı. Evli ve dört çocuk babası Üçpınarlar'ın gayri meşru ilişki yaşadığı Ayla Karaduman ile yatakta çekilmiş görüntüleri sızmıştı. Üçpınarlar ile ilgili skandallar sadece bununla da sınırlı kalmamış o dönem sekreterliğini yapan kadının nikah şahidi olmuş ancak onunla da gayri meşru bir ilişki yaşamaya devam ettiği iddia edilmişti. Yaşadığı bu skandallardan sonra siyaset mezarlığına gömülen Hamdi Üçpınarlar'ı akıl hocalığını yaptığı Yeni Asya Gazetesi, bir "siyasi akil adam" gibi sunup mesajlarını dizi röportaj haline getirmişti.


FETÖ'CÜ YENİ ASYA'DAN PORNOCU BAKANI AKLAMA OPERASYONU

​Skandallar kahramanı Hamdi Üçpınarlar, FETÖ'nün kripto gazetesi olan Yeni Asya tarafından yıllar sonra gündeme getirilerek aklanma operasyonu yapılmıştı. Pornocu Bakan "akil adam" kisvesi altında piyasaya sürülüp FETÖ ile paralel bir ağızla siyasi mesajlar verdirilmişti. Yeni Asya Gazetesi, çirkin operasyonları için Hamdi Üçpınarlar gibi siyasi hayatı yaşadığı skandallar nedeniyle bitik bir insanı aklayacak kadar bile alçalmıştı.

İŞTE GEÇMİŞİ SKANDALLARLA DOLU OLAN O BAKANLA İLGİLİ DÖNEMİN GAZETE MANŞETLERİ

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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe 11:18
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