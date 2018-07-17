Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Basın İlan Kurumu tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan ve gazete manşetlerinden oluşan "15 Temmuz Milli İrade Destanı Sergisi", açıldı. Sergide büyük bir skandala da imza atıldı. Sergide FETÖ'nün kripto gazetesi olan Yeni Asya'nın manşetlerine yer verilerek, FETÖ çıkarlarına hizmet eden gazetenin boy boy tanıtımı yapıldı. 15 Temmuz hain darbe girişimine FETÖ ile ortak yaklaşım sergileyen, FETÖ soruşturmalarına karşı sistematik biçimde olumsuz yayınlar yapan Yeni Asya, skandal sergide resmen 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadele eden gazete gibi gösterildi.
OHAL'İ HEDEF ALMIŞLARDI
FETÖ ve diğer terör örgütlerine karşı daha hızlı ve kararlı bir şekilde mücadele için çıkarılan OHAL'i daha önce sürekli olarak hedef alan Yeni Asya, OHAL'in bir an önce kaldırılarak kripto durumda bulunan ve deşifre olmamış FETÖ'cülere alan açmaya çalışmıştı. Bu şekilde bulunan FETÖ'cülerin çalışmalarını yürütmesini kolaylaştırmayı amaçlayan sözde gazete, üst düzey FETÖ'cülerin de yurt dışına kaçmasına zemin hazırlamak istemişti.
OHAL'İ HEDEF ALMIŞLARDI
FETÖ ve diğer terör örgütlerine karşı daha hızlı ve kararlı bir şekilde mücadele için çıkarılan OHAL'i daha önce sürekli olarak hedef alan Yeni Asya, OHAL'in bir an önce kaldırılarak kripto durumda bulunan ve deşifre olmamış FETÖ'cülere alan açmaya çalışmıştı. Bu şekilde bulunan FETÖ'cülerin çalışmalarını yürütmesini kolaylaştırmayı amaçlayan sözde gazete, üst düzey FETÖ'cülerin de yurt dışına kaçmasına zemin hazırlamak istemişti.
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