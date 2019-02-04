Birçok il ve ilçede terör sempatizanı isimleri aday gösteren CHP ve sözde milliyetçi İP'in Zillet İttifakı, yaklaşan 31 Mart yerel seçim leri için de tam gaz devam ediyor. Son olarak CHP'nin Kadıköy adayı Şerdil Dara Odabaşı'nın HDP /PKK destekçisi olduğu skandalının ortaya çıkmasının ardından, CHP Beyoğlu için de Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı savunan Alper Taş'ı aday göstermişti.

CHP tarafından Beyoğlu Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Alper Taş'ın da DHKP-C'lilere ve PKK'ya destekten dolayı içeride bulunan Selahattin Demirtaş'a selam gönderdiği ve açık bir biçimde desteklediği ortaya çıktı.







Alper Taş, CHP'nin diğer birçok adayı gibi skandal açıklamaları ve teröre olan desteği ile tepki çeken bir isim. CHP Beyoğlu Belediye Başkan adaylığının açıklanmasının ardından Taş, geçmişte sosyal medyada yaptığı skandal paylaşımlar sebebi ile bir kez daha gündeme gelmişti.





HDP İLE İTTİFAK OLMAZ DEMİYORUZ

Öte yandan CHP'nin Parti Meclisi üyesi Zeki Kılıçaslan da verdiği bir röportajda, "CHP, ilkesel olarak 'HDP ile ittifak olmaz' demiyor." diyerek kirli ittifakı açıkça itiraf etti.

Daha da ileri giderik açık grevlerini öven ve görünür kılınmaları gerektiğini savunarak skandal açıklamalar yapan Kılıçaslan,dedi.

"MİLLİ OLMAK HDP İLE İTTİFAK YAPMAKTIR"

Saadet Partisi'nin kanalı TV5'te Çağlar Cilara'nın konuğu olan CHP PM üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, HDP ile ittifak yapmanın "milli bir görev ve milli politika olduğunu" söylemişti.