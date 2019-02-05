İYİ Parti'den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal'ın AK Parti'ye geçeceği öğrenildi. Akkal'ın rozetini Başkan Erdoğan takacak.

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal partisinden istifa etmişti. Akkal, "Bu sürecin en başından beri karşı çıktığım, önce iş birliği denen ve sonra adı yine 'Millet İttifakı' olarak değişen bu oluşum, bizlerde tedavisi mümkün olmayan bir tahribat yaratmıştır" ifadesini kullanmıştı.