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  • Son Güncelleme: 02.02.2019 18:43

ve İP'in 'nda ortak adayı: Terör sevici

'de belediye başkan adaylığı için onay çıkan isimlerden biri de terör sevici oldu. CHP'nin için aday gösterdiği Alper Taş'a, 'nın diğer üyesi, sözde milliyetçi İYİ Parti de Beyoğlu'nda aday göstermeyerek destek verecek!

CHP ve İP'in Beyoğlu'nda ortak adayı: Terör sevici Alper Taş
Birçok il ve ilçede terör sempatizanı isimleri aday gösteren ve sözde milliyetçi İP'in , yaklaşan yerel seçimleri için de tam gaz devam ediyor. Son olarak CHP'nin Kadıköy adayı Şerdil Dara Odabaşı'nın HDP/ destekçisi olduğu skandalının ortaya çıkmasının ardından, CHP için de ve 'ı savunan 'ı aday gösterdi.



Alper Taş, CHP'nin diğer birçok adayı gibi skandal açıklamaları ve teröre olan desteği ile tepki çeken bir isim. CHP Beyoğlu Belediye Başkan adaylığının açıklanmasının ardından Taş, geçmişte sosyal medyada yaptığı skandal paylaşımlar sebebi ile bir kez daha gündeme geldi.



SÖZDE MİLLİYETÇİ İP DE DESTEKÇİSİ!
Zillet İttifakı'nın bir diğer parçası, sözde milliyetçi İP de Beyoğlu'nda aday çıkarmayacak Alper Taş'ı destekleme kararı aldı. CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri için terör sempatizanı isimleri aday göstermesi ve İP'in de bu adaylara destek vermesinin parti tabanında rahatsızlık yarattığı, hatta birçok istifayı beraberinde getirdiği biliniyor.






ALPER TAŞ İLK DEĞİL!
Beyoğlu'ndan aday gösterilen Alper Taş, CHP'nin ilk skandalı değil! Daha önce CHP'nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı Şerdil Dara Odabaşı, İzmir adayıTunç Soyer ve Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama'nın da FETÖ ve PKK eylemlerini destekleyen tweetler attığı ortaya çıkmıştı.


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