CHP ve İP'in Beyoğlu'nda ortak adayı: Terör sevici Alper Taş

Birçok il ve ilçede terör sempatizanı isimleri aday gösteren CHP ve sözde milliyetçi İP'in Zillet İttifakı, yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri için de tam gaz devam ediyor. Son olarak CHP'nin Kadıköy adayı Şerdil Dara Odabaşı'nın HDP/PKK destekçisi olduğu skandalının ortaya çıkmasının ardından, CHP Beyoğlu için de Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı savunan Alper Taş'ı aday gösterdi.
Alper Taş, CHP'nin diğer birçok adayı gibi skandal açıklamaları ve teröre olan desteği ile tepki çeken bir isim. CHP Beyoğlu Belediye Başkan adaylığının açıklanmasının ardından Taş, geçmişte sosyal medyada yaptığı skandal paylaşımlar sebebi ile bir kez daha gündeme geldi.
SÖZDE MİLLİYETÇİ İP DE DESTEKÇİSİ!
Zillet İttifakı'nın bir diğer parçası, sözde milliyetçi İP de Beyoğlu'nda aday çıkarmayacak Alper Taş'ı destekleme kararı aldı. CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri için terör sempatizanı isimleri aday göstermesi ve İP'in de bu adaylara destek vermesinin parti tabanında rahatsızlık yarattığı, hatta birçok istifayı beraberinde getirdiği biliniyor.
ALPER TAŞ İLK DEĞİL!
Beyoğlu'ndan aday gösterilen Alper Taş, CHP'nin ilk skandalı değil! Daha önce CHP'nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı Şerdil Dara Odabaşı, İzmir adayıTunç Soyer ve Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama'nın da FETÖ ve PKK eylemlerini destekleyen tweetler attığı ortaya çıkmıştı.
Alper Taş, CHP'nin diğer birçok adayı gibi skandal açıklamaları ve teröre olan desteği ile tepki çeken bir isim. CHP Beyoğlu Belediye Başkan adaylığının açıklanmasının ardından Taş, geçmişte sosyal medyada yaptığı skandal paylaşımlar sebebi ile bir kez daha gündeme geldi.
SÖZDE MİLLİYETÇİ İP DE DESTEKÇİSİ!
Zillet İttifakı'nın bir diğer parçası, sözde milliyetçi İP de Beyoğlu'nda aday çıkarmayacak Alper Taş'ı destekleme kararı aldı. CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri için terör sempatizanı isimleri aday göstermesi ve İP'in de bu adaylara destek vermesinin parti tabanında rahatsızlık yarattığı, hatta birçok istifayı beraberinde getirdiği biliniyor.
ALPER TAŞ İLK DEĞİL!
Beyoğlu'ndan aday gösterilen Alper Taş, CHP'nin ilk skandalı değil! Daha önce CHP'nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı Şerdil Dara Odabaşı, İzmir adayıTunç Soyer ve Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama'nın da FETÖ ve PKK eylemlerini destekleyen tweetler attığı ortaya çıkmıştı.
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