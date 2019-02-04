Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Albayrak, "Dünyanın lider bağımsız marka değerleme şirketi Brand Finance'in Bankacılık 500 sıralamasında, 2017 ve 2018 yıllarında marka değerini en fazla artıran Türk bankası olan Ziraat Bankası, aynı zamanda Türkiye'nin En Değerli Bankası oldu. Tüm Ziraat Bankası ailesini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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