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  • 04.02.2019 14:44

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan Ziraat sı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , "Dünyanın lider bağımsız marka değerleme şirketi ’in cılık 500 sıralamasında, 2017 ve 2018 yıllarında marka değerini en fazla artıran Türk bankası olan , aynı zamanda Türkiye’nin En Değerli Bankası oldu. Tüm Ziraat Bankası ailesini tebrik ediyorum." dedi.

Bakan Albayrak'tan Ziraat Bankası mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Albayrak, "Dünyanın lider bağımsız marka değerleme şirketi 'in cılık 500 sıralamasında, 2017 ve 2018 yıllarında marka değerini en fazla artıran Türk bankası olan , aynı zamanda Türkiye'nin En Değerli Bankası oldu. Tüm Ziraat Bankası ailesini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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