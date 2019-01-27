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  • Son Güncelleme: 28.01.2019 01:43

'nin Belediye Başkan Adayı destekçisi çıktı!

'nin Belediye Başkan Odabaşı’nın / destekçisi olduğu ortaya çıktı!

CHP'nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı PKK destekçisi çıktı!

'de gözler bugün açıklanacak belediye başkan adayları için CHP Genel Merkezi'ndeydi. CHP'de Belediye Başkan adayı MYK'nın ardından PM'den de geçti. 'un Kadıköy İlçesi için yapılan oylama sonucuna 'nın ismi CHP PM'de onaylandı. CHP'li Odabaşı 30'a 29 oyla Şerdil Dara Odabaşı CHP'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı oldu.



PKK DESTEKÇİSİ ÇIKTI
CHP'nin Kadıköy Belediye Başkan Odabaşı'nın Lice'deki eylemlerini destekleyen tweetler attığı görüldü.

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