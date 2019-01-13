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  • Son Güncelleme: 13.01.2019 15:17

'li 'dan skandal sözler: ile ittifak milli görevimiz

Terör örgütü ’nın siyasi uzantısı ile gizli kapılar ardında ittifak görüşmeleri yürüten ’nin gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Kandil’in çağrısıyla 31 Mart lerinde HDP ile tek elden siyaset yürüten CHP’nin Parti Meclisi üyesi Prof. Dr. , HDP ile ittifak yapmanın "milli bir görev ve milli politika olduğunu" söyledi.

ile terör örgütü 'nın siyasi uzantısı 'nin ittifakı gün geçtikçe ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce 'birlikte iyi salladık' sözleriyle açığa çıkan ittifak CHP lideri 'nun ler öncesi HDP'li isimlerle görüşmesi ile de iyice ayyuka çıktı. Son olarak CHP PM üyesi Prof. Dr. skandal sözler sarf etti.

"MİLLİ OLMAK HDP İLE İTTİFAK YAPMAKTIR"

TV5'te Çağlar Cilara'nın konuğu olan CHP PM üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, HDP ile ittifak yapmanın "milli bir görev ve milli politika olduğunu" söyledi.

"HDP ile ittifak yapmak bizim milli görevimizdir" diyen CHP'li Kılıçaslan konuşmasına şöyle devam etti:

"Meşru zeminde herkesin politika yapmasını sağlamak bizim görevimizdir. Sorunun şiddetsiz çözümünden yana olan unsurların önünü açmak zorundayız. Onları barışçıl çözümler için zorlamamız önlerini açmamız desteklememiz gerekiyor. Bu bizim milli görevimiz. Milli olmak böyle bir şey. Milli olmak HDP ile ittifak yapmaktır."

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