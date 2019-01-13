CHP ile terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin ittifakı gün geçtikçe ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce 'birlikte iyi salladık' sözleriyle açığa çıkan ittifak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler öncesi HDP'li isimlerle görüşmesi ile de iyice ayyuka çıktı. Son olarak CHP PM üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan skandal sözler sarf etti.

"MİLLİ OLMAK HDP İLE İTTİFAK YAPMAKTIR"

TV5'te Çağlar Cilara'nın konuğu olan CHP PM üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, HDP ile ittifak yapmanın "milli bir görev ve milli politika olduğunu" söyledi.

"HDP ile ittifak yapmak bizim milli görevimizdir" diyen CHP'li Kılıçaslan konuşmasına şöyle devam etti:

"Meşru zeminde herkesin politika yapmasını sağlamak bizim görevimizdir. Sorunun şiddetsiz çözümünden yana olan unsurların önünü açmak zorundayız. Onları barışçıl çözümler için zorlamamız önlerini açmamız desteklememiz gerekiyor. Bu bizim milli görevimiz. Milli olmak böyle bir şey. Milli olmak HDP ile ittifak yapmaktır."