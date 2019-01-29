CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu makamında ziyaret etti. Gazetecilerin, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın, "Soyer'in aday gösterilmesi parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır. Babasıyla ilgili açıklama yapmasında fayda var." şeklinde açıklamalarının sorulması üzerine Soyer, "Bu çok yanlış, eski yaraları kaşımanın hiç bir faydası yok." diyerek yanıt verdi.

İŞKENCELERİ ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞTI

İşte Soyer'in açıklamaları:

"Bir akılcı rasyonel açıklama bunlar. Yani 12 Eylül dönemi tabi ki çok acılı bir dönem. Tamamen dış güçlerin içinde olduğu bir dönem, darbeye o dönem hepimiz karşı çıktık. Dolayısıyla darbeyle ilgili bir şeyi tartışmanın bir manası yok, yanlıştı. Ama kardeş kanı dökülüyordu, insanlar birbirini boğazlıyordu, öldürüyordu. Çok vahşi, üzücü bir dönemdi. Ama bu dönem üzerinden bugüne dair bir şey çıkarmaya çalışmak hiç doğru değil. Bu çok yanlış, eski yaraları kaşımanın hiç bir faydası yok. Bugün yepyeni bir Türkiye, yepyeni bir kent için uğraşmak gerekiyor. Bunları geride bırakmak lazım."

MUHSİN YAZICIOĞLU İŞKENCELERİ BÖYLE ANLATMIŞ

Muhsin Yazıcıoğlu o yıllardaki işkenceyi böyle anlatmıştı: C5 denilen bölgeye götürüldük, gözlerim bağlanarak sorgulandık. Ben 23 gün orada kaldım. Gerçekten de bütün arkadaşlarımıza orada akılalmaz işkenceler yapıldı. Çarmağa gerildiler, cereyana verildiler, falakaya vuruldular ve başlarından soğuk su dökülerek kış vakti soğukta bırakıldılar. Önce su dökülüp sonra joplandılar...