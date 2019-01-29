ADANA'da geçtiğimiz hafta 13 yaşındaki Emine Karadağ, babasının av tüfeği ile intihar etmişti. Minik Emine'nin intiharının ardından öldüren oyun 'Mavi Balina' çıktı. Emine Karadağ'ın kendisini ölüme götürdüğü iddia edilen 'Mavi Balina' oyununu, annesinin cep telefonundan oynadığı belirlendi.

ÖLMEDEN ÖNCE YAPILACAKLAR...

Olay, 21 Ocak günü Seyhan ilçesinde meydana geldi. Yarıyıl karnesinde teşekkür belgesi alan 8'inci sınıf öğrencisi Emine Karadağ, babasına ait ruhsatlı av tüfeğiyle intihar etti. Küçük kız, yapılan otopsinin ardından gözyaşları içinde aile mezarlığına defnedildi.

Acı olayın ardından aile, kızlarının okul defterlerinde birçok gencin ölümüne neden olan 'Mavi Balina' oyununa ait yazılar ve resimler olduğunu gördü. Emine'nin defterini inceleyen yakınları, kızlarının ölmeden önce yapacağı 1 yıllık plan listesini buldu.

ANNESİNİN TELEFONUYLA OYNAMIŞ

25 maddelik listede, Emine'nin oyundan gelen talimatlara harfiyen uyduğu anlaşıldı. Yazılan notlarda ise, 'Anneni ve babanı huzurevine göndereceksin. Erkeklerle kavga edeceksin. Kimseyle konuşmayacaksın. Konuşmamaya yemin edeceksin" diye notlar görüldü.

Emine Karadağ'ın amcası Hasan Karadağ, yeğeninin 'Mavi Balina' oyununu, annesinin cep telefonundan oynadığını düşündüklerini, çünkü kendisine ait cep telefonunda internet özelliği bulunmadığını söylemişti.