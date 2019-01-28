24 Haziran seçimlerinde terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'yi Meclis'e taşıyan CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde de HDP ile kirli işbirliğine devam ediyor.

Kandil'in partisi HDP, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 7 büyükşehirde aday çıkarmayarak CHP ve İyi Parti'yi destekleyecek. "Batı'da İyi Parti ve CHP adaylarına destek vereceğiz. Yeter ki AK Parti ve MHP kazanmasın." diyen firari HDP'li Hatip Dicle'nin sözleri ve HDP'li Ayhan Bilgen'in CHP'li adayların HDP teşkilatlarından icazet istediğini açıklaması kirli ittifakı kanıtlıyor.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de İstanbul'dan aday çıkarmayacaklarını ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceklerini itiraf etmişti.

MHP'DEN ÇOK SERT TEPKİ: ŞAŞIRTMADI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Zillet ittifakı olarak adlandırılan ittifaka HDP'nin de aday çıkarmayarak destek olma kararıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. İşte Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Açıkça zillet ittifakını destekleyeceğini ilan ettiğinde seçmenin vereceği tepkiyi bilen HDP'nin İstanbul, İzmir ve Adana'dan aday çıkarmayacağını açıklaması şaşırtıcı olmamıştır.

"BAL GİBİ ZİLLET İTTİFAKINA DESTEK VAR"

Gerek İstanbul, gerekse İzmir ve Adana; HDP'nin azımsanmayacak oranda oy aldığı metropol kentlerdir. HDP'nin bu illerde aday göstermekten vazgeçmesinin arkasında bal gibi zillet ittifakına destek olma niyet ve hesabı vardır. Söz konusu açıklama, CHP ve İP'in zillet ittifakı altında birleştirdikleri siyasi çıkarlarını PKK'nin siyasi kanadıyla da tevhit ettiklerinin açık bir delili olmuştur.

İTTİFAKIN KRİPTO ORTAĞI HDP

CHP; İP ile yaptığı resmî çıkar ittifakının benzerini kapalı kapılar ardında, büyük bir gizlilik içinde, gayriresmî olarak HDPile gerçekleştirmiştir.

Her ne kadar bunu inkâr etseler de şu kış mevsiminde zillet ittifakının pisliği ayaza çıkmış, ortak fosseptik çukurun kokusu kamuoyuna ulaşmıştır.

Hiçbir siyaset toprağı, hiçbir kazma kürek çabası bu pisliğin üzerini örtemez. HDP, zillet ittifakının kripto ortağıdır.

Gerçeği inkâr etseler de kimse inanmayacak; CHP, HDP ve İP'in, yerel seçimler için "kirli iş birliği" yaptığı şimdiden hafızalara yer edecektir.