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  • Son Güncelleme: 28.01.2019 23:48

Son dakika: 'de adaylık kavgası büyüyor! Partililer Eyüpsultan'da birbirine girdi...

Eyüpsultan girişinde CHP'li iki grup arasında meydana gelen kavgada 3 kişi yaralandı.

CHP'de adaylık kavgası büyüyor! Partililer birbirine girdi...

Olay, saat 22.00 sıralarında Eyüpsultan girişinde medyana geldi. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, CHP'den belediye başkanlığına aday gösterilen İlçe Başkanı 'in grubu ile aday gösterilmeyen CHP'li aday adayı Emin Atmaca'nın taraftarları arasından kavga çıktı.

Kavgada, Sinan Akçiçek, ilçe yöneticisi Nuri Telek, belediye meclis üyesi Ali Haydar İşkar yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, olayın ardından olay yerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kaftancıoğlu,

"İlçe Başkanımız ve yöneticilerimiz kaba kuvvetle darp edilmişler. Yaralanan yöneticilerimiz ve İlçe Başkanımızı hastaneye gönderdik. Bundan sonra ne olduğunu aydınlatma görevi kolluk kuvvetlerimizde. Durumlarında hayati tehlike yok. Vücutlarının belli bölgelerinde yaralanmalar var. İki ilçe yöneticimiz ve İlçe Başkanımız yaralı." dedi.

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