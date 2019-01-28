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  • Son Güncelleme: 28.01.2019 19:43

binasına kilit vuruldu, partililer sokakta kaldı

'nın ilçesinde 'nin belediye başkan adayının açıklanması ile partide işler karıştı. Yönetimi istifa eden CHP Marmaris ilçe binasının kapısına kilit vurulunca partililer sokakta kaldı.

CHP binasına kilit vuruldu, partililer sokakta kaldı

'nin ilçe yönetimi, mevcut Belediye Başkanı yeniden aday gösterilmeyince hem yönetimden hem de partilerinden istifa ederek CHP ilçe binasını kilitlediler.

CHP'den istifa edenleri arayan parti üyeleri "İşimiz var gelemeyiz" yanıtını alınca çilingir çağrıldı. Ancak çilingirin kapıyı açması için CHP gerekli izin çıkmadı.

CHP'den istifa edenleri arayan parti üyeleri "İşimiz var gelemeyiz" yanıtını alınca çilingir çağrıldı. Ancak çilingirin kapıyı açması için CHP İl Başkanlığından gerekli izin çıkmadı.

ve beraberindekiler sokakta açıklama yapmak zorunda kaldılar. Acar Ünlü, "İstifa süreci olduğu için herhalde devir teslimle ilgi bir sorun var. Bizim için önemli değil. Kurumlara anlam katan içindeki insanlardır. Biz buradaysak CHP buradadır demektir. Bizim içeride olmamıza gerek yok" dedi.

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