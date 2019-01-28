Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu (Ardahan hariç) ile Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Kars, Bitlis, Hakkari, Van ve Ağrı çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğu Anadolu bölgesinin güneydoğu kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.



