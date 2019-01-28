Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu (Ardahan hariç) ile Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Kars, Bitlis, Hakkari, Van ve Ağrı çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğu Anadolu bölgesinin güneydoğu kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Meteoroloji'den o illerimiz için sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? (29 Ocak 2019)
Haftanın ikinci iş gününde Meteoroloji'den son dakika hava durumuna dair bilgiler ve detaylar gelmeye devam ediyor. Özellikle son günlerde Antalya'da yaşanan hortum felaketinden sonra vatandaşlar internet üzerinden "bugün hava nasıl olacak" sorusunu araştırıyor. Peki, Meteoroloji'den 29 Ocak 2019 gününe özel hava durumu tahmini nasıl oldu? İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte il il tüm Türkiye'de hava durumu raporları ve detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu (Ardahan hariç) ile Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Kars, Bitlis, Hakkari, Van ve Ağrı çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğu Anadolu bölgesinin güneydoğu kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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