CHP'nin terör aşkı bitmek bilmiyor. Parti olarak PKK/FETÖ ve HDP'nin yol arkadaşlığını ve sözcülüğünü yapan CHP, şimdi de aday gösterdiği isimlerle gündemde. 31 Mart seçimleri için belediye başkan adaylarını açıklayan CHP'nin birçok adayının terör bağlantısı ortaya çıktı. Son olarak Kadıköy Belediye Başkan Adayı Şerdil Dara Odabaşı'nın HDP/PKK destekçisi olduğunun ortaya çıkmasının ardından bir skandal daha patlak verdi ve CHP'nin Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama'nın terör örgütü FETÖ'yü destekleyen paylaşımları ortaya çıktı...
İşte o skandal paylaşımlar:
İşte o skandal paylaşımlar:
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