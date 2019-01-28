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  • Son Güncelleme: 29.01.2019 00:09

'nin adayı ’nın ’yü destekleyen paylaşımları ortaya çıktı

’nin belediye başkan adaylarının skandalları bitmek bilmiyor! Başkan ’nın / destekçisi olduğunun ortaya çıkmasının ardından bir skandal daha patlak verdi. Başkan Adayı ’nın terör örgütü ’yü destekleyen paylaşımları ortaya çıktı...

CHP'nin bir adayı daha terör sempatizanı çıktı!
'nin terör aşkı bitmek bilmiyor. Parti olarak / ve 'nin yol arkadaşlığını ve sözcülüğünü yapan CHP, şimdi de aday gösterdiği isimlerle gündemde. 31 Mart seçimleri için belediye başkan adaylarını açıklayan CHP'nin birçok adayının terör bağlantısı ortaya çıktı. Son olarak Başkan 'nın HDP/PKK destekçisi olduğunun ortaya çıkmasının ardından bir skandal daha patlak verdi ve CHP'nin Başkan Adayı 'nın terör örgütü FETÖ'yü destekleyen paylaşımları ortaya çıktı...

İşte o skandal paylaşımlar:









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