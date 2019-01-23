Son dakika gelişmesine göre, Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Zirve Yayınevi davasında 5 sanığa verilen 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl 9'ar ay hapis cezasını onadı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Emre Günaydın, Abuzer Yıldırım, Hamit Çeker, Salih Gürler ve Cuma Özdemir'e 'tasarlayarak öldürme' suçundan üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.

Malatya Zirve Yayınevi'nde Uğur Yüksel, Necati Aydın ve Alman Tilman Geske'nin boğazları kesilerek öldürülmüştü.