Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 23.01.2019 13:34
  • Son Güncelleme: 23.01.2019 13:50

... Yargıtay, davasında cezaları onadı

... Yargıtay 16. Ceza Dairesi, davasında 5 sanığa verilen 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl 9'ar ay hapis cezasını onadı.

Zirve Yayınevi davasında flaş gelişme!

gelişmesine göre, Yargıtay 16. Ceza Dairesi, davasında 5 sanığa verilen 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl 9'ar ay hapis cezasını onadı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Emre Günaydın, Abuzer Yıldırım, Hamit Çeker, Salih Gürler ve Cuma Özdemir'e 'tasarlayarak öldürme' suçundan üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.

Malatya Zirve Yayınevi'nde Uğur Yüksel, Necati Aydın ve Alman Tilman Geske'nin boğazları kesilerek öldürülmüştü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika... Yargıtay, Zirve Yayınevi davasında cezaları onadı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar