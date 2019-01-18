

Dünyaca tanınmış sanatçı Fazıl Say'ın bugün akşam Ankara'da gerçekleşen "Truva Sonatı" konseri sanat dünyası kadar siyaset dünyasından katılımlar da dikkat çekti.









BAŞKAN ERDOĞAN KONSER SONRASI YENİ ADRESLERİ AÇIKLADI

Konser sonunda Erdoğan da sahneye çıktı. Sözlerine 'Sevgili Fazıl' diyerek başlayan Erdoğan şunları ifade etti:

"Sevgili Fazıl, gerçekten bizlere bu prömiyeri çok farklı takdim ettiler. Tabi şimdi Çanakkale eyvallah, İzmir eyvallah, ama şimdi Ankara, İstanbul lazım. Ve Ankara'yı Kulliyedeki operada yapalım. Diğerini de İstanbul'da Harbiye merkezde yapalım. Oda güzel bir sunumla İstanbullulara ve Ankaralıları bir daha bir araya getirir. Fakat arkadaşlarım bana bir sürpriz yaptılar. Tabi Aşık Veysel olunca aramışlar taramışlar "benim yarim kara topraktır" bunun plağını bulmuşlar. Şimdi ben de bu plağı sevgili Fazıl'a takdim ediyorum.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın konserden sonra kulise geçtiği ve 10 dakikaka kadar Fazıl Say ile görüştükten sonra salondan ayrıldıkları belirtildi.





