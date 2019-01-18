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  • Son Güncelleme: 18.01.2019 22:50

Başkan Erdoğan 'ın “” konserine katıldı | İşte yeni konserin adresi

Başkan ve eşi Emine Erdoğan dünyaca ünlü sanatçı ’ın davetiyle “” konserine katıldı. ATO Congresium’daki programa, ABD’li senatör Lindsey Graham da Başkan Erdoğan’ın davetlisi olarak katıldı. Konserin diğer bir sürprizi de sahneye çıkan Erdoğan'ın Fazıl Say'ı 'deki opera salonuna konser için davet etmesi oldu.


Dünyaca tanınmış sanatçı 'ın bugün akşam 'da gerçekleşen "" konseri sanat dünyası kadar siyaset dünyasından katılımlar da dikkat çekti.




BAŞKAN ERDOĞAN KONSER SONRASI YENİ ADRESLERİ AÇIKLADI
Konser sonunda Erdoğan da sahneye çıktı. Sözlerine 'Sevgili Fazıl' diyerek başlayan Erdoğan şunları ifade etti:

"Sevgili Fazıl, gerçekten bizlere bu prömiyeri çok farklı takdim ettiler. Tabi şimdi eyvallah, eyvallah, ama şimdi Ankara, lazım. Ve Ankara'yı Kulliyedeki operada yapalım. Diğerini de İstanbul'da Harbiye merkezde yapalım. Oda güzel bir sunumla İstanbullulara ve Ankaralıları bir daha bir araya getirir. Fakat arkadaşlarım bana bir sürpriz yaptılar. Tabi olunca aramışlar taramışlar "benim yarim kara topraktır" bunun plağını bulmuşlar. Şimdi ben de bu plağı sevgili Fazıl'a takdim ediyorum.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın konserden sonra kulise geçtiği ve 10 dakikaka kadar Fazıl Say ile görüştükten sonra salondan ayrıldıkları belirtildi.


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