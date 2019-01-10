Uğur Dündar'ın Halk TV'de hazırladığı programda skandal ifadelerde bulunarak Başkan Erdoğan'ı bira içmediği gerekçesiyle eleştiren Yılmaz Özdil, yaptığı terbiyesizliği savunmaya devam etti.

Erdoğan'ı kendi dünya görüşlerini anlayamamakla itham eden ve bundan ötürü de Türkiye'yi kötü şekilde yönettiğini iddia eden Özdil, bugün Sözcü Gazetesi'nde yazdığı yazıda sarf ettiği skandal sözlerin arkasında durup "Teklif var ısrar yok" diyerek küstah bir ifade takındı. Köşesinde kaleme aldığı yazısı baştan sona küstahlık kokan Özdil, Erdoğan'ın "Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanını bira içmeye, Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır." sözlerini de hedef aldı.

Halk TV'de yaşanan tüm skandallara rağmen RTÜK'ün lisans iptali yerine adeta ödül gibi verdiği "yayın durdurma cezası"nı hakkında da skandal cümleler kaleme alan Özdil, "Halk Arenası'nın bir bira yüzünden üç program kapatılması hangi promil hesabı ile yapıldı?" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Özdil'in sarf ettiği sözler sonrası Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan Özdil'in sözlerine "Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanını bira içmeye, Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır. En son 2-3 gün önce bir konserden çıkan başı açık başörtülü kızlarımıza bu şekilde sataşıp, Suudi Arabistan'a gidin, burada ne işiniz var diyenleri düşünün. Adı da sanatçıymış. Dert başka..." diye karşılık vermişti.