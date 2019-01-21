Aşırı soğukların hayatı olumsuz yönde etkilediği Sivas'ta akıllara durgunluk veren bir görüntü kaydedildi. İmranlı ilçesinde soğuklara dayanamayan bir kurdun cansız bedeni bulundu. Sivas'in İmranlı ilçesinde geçtiğimiz hafta hava sıcaklığı -28 dereceye kadar düşerken adeta hayat dondu. DONMUŞ HALDE BULUNDU İmranlı'da soğuğa karşı en dirençli hayvanlardan birisi olarak bilinen kurtlar bile dondu. Sabah erken saatlerde İmranlı'dan çıkıp 4 kilo metre mesafedeki Karaboğaz köyüne gitmek isteyen Kerem Hasdağ, Sivas-Erzincan karayolu üzerinde donmuş bir kurt buldu. 'SON YILLARIN EN SOĞUK KIŞI' Hasdağ, 'Son yılların en soğuk kışını yaşıyoruz. Eksi 30'ları gördük. Donan bu kurdu İmranlı'dan köye gelirken fark ettik. Araçtan inip inceledik. Donarak öldüğünü anladık. Dün burada değildi, bugün donmuş' dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.