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  • Son Güncelleme: 21.01.2019 11:53

'ta aşırı soğuklar yüzünden kurt dondu!

Aşırı soğukların hayatı olumsuz yönde etkilediği 'ta akıllara durgunluk veren bir görüntü kaydedildi. ilçesinde soğuklara dayanamayan bir kurdun cansız bedeni bulundu.

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