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  • Son Güncelleme: 21.01.2019 11:54

... : 'le savaşmak için sabırsızlanıyoruz

su'nun, topraklarında Devrim Muhafızları'na bağlı özel güç Feylak el-Kudüs'e ait hedeflere hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Hava Kuvvetleri komutanı, ülkesinin 'e saldırmak ve İsrail'i yok etmek için sabırsızlandığını söyledi.

Gerilim tırmanıyor! Resti çekti

su'nun, topraklarında Devrim Muhafızları'na bağlı özel güç Feylak el-Kudüs'e ait hedeflere hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Ordu tarafından yapılan yazılı açıklamada, " savunma ordusu, şu saat itibariyle Suriye'de Feylak el-Kudüs'e ait hedefleri vuruyor." ifadesine yer verildi. Açıklamada, Suriye rejimi, İsrail topraklarını ya da güçlerini hedef almaya karşı uyarıldı.

Öte yandan, Suriye haber ajansı 'nın askeri bir yetkiliye dayandırdığı haberde, İsrail'in karadan ve havadan güdümlü füzelerle Suriye topraklarına saldırdığı, Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellediği ve füzelerin çoğunu hedefine ulaşmadan imha ettiği kaydedildi.

SANA'da daha önce yer alan haberde ise İsrail'in söz konusu saldırısının toprakları, El-Celil ve Taberiyye Gölü üzerinden gerçekleştiği ancak hava savunma sistemlerinin onlarcasını imha ettiği bilgisi geçildi. Füzelerin imha anına ilişkin video görüntüleri paylaşıldı.

Başbakan geçen hafta, İsrail ordusunun son 36 saat içinde 'da aralarında 'a ait silah depolarının da bulunduğu "İran'a ve Hizbullah'a ait" noktaların vurulduğunu ifade ederek, İsrail'in daha önce de benzer saldırılar düzenlediğini söylemişti.

RUSYA AÇIKLAMA YAPTI
Rusya Ulusal Savunma Kontrolü Merkezi, rejim güçlerinin İsrail tarafından atılan 30 güdümlü füzeyi imha ettiğini, saldırı sonucu 4 rejim askerinin yaşamını yitirdiğini ve 6 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırı sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

İRAN REST ÇEKTİ
İran Hava Kuvvetleri komutanı, ülkesinin İsrail'e saldırmak ve İsrail'i yok etmek için sabırsızlandığını söyledi.
İsrail ordusu dün akşam, Golan Tepeleri 'nin kuzeyine bir roket altıldığını ve bunun hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini duyurmuştu.

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