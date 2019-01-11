İstanbul'da bir alışveriş merkezinin kafesinde başörtülü kadınlara hakaret eden oyuncu Deniz Çakır, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Çakır'ın 4'üncü katta bulunan basın savcılığında ifade vermesi bekleniyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul'daki bir mekanda oturan başörtülü kadınlara hakaret eden Deniz Çakır hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Mağdur kadınlar tarafından savcılığa şikayette bulunulmuştu. Başsavcılık soruşturma dosyası oluşturdu. Soruşturmanın 'hakaret'suçu kapsamında yürütüldüğü öğrenildi.

BAŞÖRÜTÜLÜ KADINLARA HAKARET ETMİŞTİ

Zil zurna sarhoş haldeki Deniz Çakır, İstanbul'da bulunan bir AVM'de ortalığı birbirine kattı. Çakır oturduğu kafede yan masasında bulunan 6 başörtülü kadına, "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" diyerek sözlü tacizde bulundu. Kadınların izinsiz bir şekilde fotoğraflarını da çeken Çakır'a kafe personeli ve diğer müşteriler tepki gösterdi.

BAŞKAN ERDOĞAN SERT DİLLE ELEŞTİRDİ

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan, başörtülü kadınlara hakaret eden Deniz Çakır'a ağır eleştiri geldi. Başkan Erdoğan, "Faşistliğin en sefil halidir. Adı da sanatçıymış buyurun." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasının o kısmı:

Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanı'nı bira içmeye, Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır. Bu ülkede başörtülü hanımlara Suudi Arabistan'a gidin demek faşistliğin en sefil halidir. En son bir konserden çıkan başı açık örtülü kızlarımıza orada gelip bu şekilde sataşıp Suudi Arabistan'a gidin burada ne işin var diyenlerin halini düşünün adı da sanatçıymış. Dert başka ne derseniz deyin bu ülkede insanların yaşam biçimi ile uğraşan CHP zihniyetidir. AK Parti tam aksine bu ülkede yaşam çeşitlerini garanti altına alan bir siyasi zihniyettir. Bu CHP zihniyeti inşallah önümüzdeki seçimlerde milletimizden hak ettiği dersi bir kez daha alacaktır.