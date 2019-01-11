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  • Son Güncelleme: 11.01.2019 11:01

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar, Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulundu. Bakan Akar yaptığı açıklamada, "Önümüzde Münbiç, Fırat'ın doğusu var. Bununla alakalı gereken planlamalar yapıldı." dedi.

Bakan açıkladı: Önümüzde Münbiç, Fırat'ın doğusu var

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar, Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

Bakan Akar yaptığı açıklamada, "Önümüzde Münbiç, Fırat'ın doğusu var. Bununla alakalı gereken planlamalar yapıldı. Hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Yeri ve zamanı geldiğinde, önceki operasyonlara benzer şekilde, buradaki teröristler de kazdıkları çukurlara gömülecek. Türkiye Cumhuriyeti devleti, ülkemizde veya sınırlarımız ötesinde, nerede olursa olsun teröre son vermek için son derece kararlı." dedi.

"AKIL SAHİBİ HERKES BİLİYOR"
Akar, "Tek hedefimiz teröristlerdir. Et ve tırnak gibi olduğumuz Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuzun olmadığını akıl sahibi herkes biliyor." diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDE MÜNBİÇ, FIRAT'IN DOĞUSU VAR"
Bakan Akar , "Önümüzde Münbiç, Fırat'ın doğusu var. Bununla alakalı gereken planlamalar yapıldı. Hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Yeri ve zamanı geldiğinde, önceki operasyonlara benzer şekilde, buradaki teröristler de kazdıkları çukurlara gömülecek. Türkiye Cumhuriyeti devleti, ülkemizde veya sınırlarımız ötesinde, nerede olursa olsun teröre son vermek için son derece kararlı" dedi.

"Tek hedefimiz teröristlerdir" diyen Bakan Hulusi Akar, "Et ve tırnak gibi olduğumuz Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuzun olmadığını akıl sahibi herkes biliyor" ifadelerini kullandı.

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