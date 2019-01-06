FETÖ'nün finansörü firari Akın İpek'in kanalı Bugün TV'de yöneticilik yapan ve kayyum atanmasıyla işsiz kalan Cengiz Özkarabekir'e Ekrem İmamoğlu kucak açtı. Özkarabekir'i yanına alan İmamoğlu, dikkat çekmemesi için paravan şirket kullandı ve devletin parasını Özkarabekir'e yedirdiği ortaya çıktı.
2015 yılında Bugün TV'ye atanan kayyumla atılan yöneticilerden Cengiz Özkarabekir'e CHP sahip çıktı. İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi'nin reklamlarını yapması Özkarabekir'i yanına aldı.
DEVLETİN PARALARI İHALELERLE DAĞITILDI
Türkiye Cumhuriyeti'nin halka daha iyi hizmetler sunulması amacıyla belediyelere verdiği paraların nerelere gittiği ortaya çıktı. CHP'nin Beylikdüzü Belediyesi FETÖ'cülerin cebini doyurdu. FETÖ'den atılan Cengiz Özkarabekir'i yanına alan İmamoğlu, dikkat çekmemesi için paravan şirket kullandı. CHP'li Başkan eski ortağı Serdal Taşkın'ın şirketini paravan olarak kullandı. Şirketin belediyeden 2 yılda kazandığı ihalelerin toplamı ise 19 milyon TL civarında.
ÖZKARABEKİR'E PARA AKITILDI
Cengiz Özkarabekir'in belediyeye yaptığı tanıtım filmleri, tanıtım kitapları parasını da Elapro Reklam'dan aldığı ortaya çıktı. Ayrıca, İmamoğlu'nun sponsor olduğu belgesel filmlerin parası da yine Elapro Reklam'dan karşılanmış.
KİRLİ İLİŞKİLER SARMALI
Cengiz Özkarabekir Sus Prodüksiyon isimli şirketini FETÖ'cü Rasih Yılmaz'a devretmiş. Özkarabekir'in şirketi devrettiği Yılmaz, FETÖ'nün medya yapılanmasıyla ilgili olarak gözaltına alınmış sonrasında ise itirafçı olduğu için savcılık sorgulamasıyla serbest bırakılmıştı.
2015 yılında Bugün TV'ye atanan kayyumla atılan yöneticilerden Cengiz Özkarabekir'e CHP sahip çıktı. İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi'nin reklamlarını yapması Özkarabekir'i yanına aldı.
DEVLETİN PARALARI İHALELERLE DAĞITILDI
Türkiye Cumhuriyeti'nin halka daha iyi hizmetler sunulması amacıyla belediyelere verdiği paraların nerelere gittiği ortaya çıktı. CHP'nin Beylikdüzü Belediyesi FETÖ'cülerin cebini doyurdu. FETÖ'den atılan Cengiz Özkarabekir'i yanına alan İmamoğlu, dikkat çekmemesi için paravan şirket kullandı. CHP'li Başkan eski ortağı Serdal Taşkın'ın şirketini paravan olarak kullandı. Şirketin belediyeden 2 yılda kazandığı ihalelerin toplamı ise 19 milyon TL civarında.
ÖZKARABEKİR'E PARA AKITILDI
Cengiz Özkarabekir'in belediyeye yaptığı tanıtım filmleri, tanıtım kitapları parasını da Elapro Reklam'dan aldığı ortaya çıktı. Ayrıca, İmamoğlu'nun sponsor olduğu belgesel filmlerin parası da yine Elapro Reklam'dan karşılanmış.
KİRLİ İLİŞKİLER SARMALI
Cengiz Özkarabekir Sus Prodüksiyon isimli şirketini FETÖ'cü Rasih Yılmaz'a devretmiş. Özkarabekir'in şirketi devrettiği Yılmaz, FETÖ'nün medya yapılanmasıyla ilgili olarak gözaltına alınmış sonrasında ise itirafçı olduğu için savcılık sorgulamasıyla serbest bırakılmıştı.
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