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  • 03.01.2019 12:30
  • Son Güncelleme: 03.01.2019 13:55

CHP'nin adayı binlerce alarak ücretsiz dağıttı

CHP'nin Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak gösterdiği Beylikdüzü Belediyesi Başkanı , röportaj verdiği nin baskısından binlerce satın alarak İstanbul ilçe başkanlıklarına dağıttı.

Beton Ekrem on binlerce gazeteyi kimin parasıyla aldı?

CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Beylikdüzü Belediye Başkanı 'Beton Ekrem' lakaplı röportaj verdiği gazeteleri satın alarak partisinin il başkanlıklarına dağıttı.

FETÖ-PKK SÖZCÜSÜ CUMHURİYET'E RÖPORTAJ
Beylikdüzü'nde yeşil alanları yok ederek beton haline getiren İmamoğlu'nun skandallarına bir yenisi daha eklendi. İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, vatandaşı isyan ettiren siyasetini temizlemek için harekete geçti. Medya görevi ise FETÖ ve PKK güzellemesi yapan devraldı. Parti içerisinde bile tanınmayan ve tepkiyle karşılanan İmamoğlu, Cumhuriyet'e röportaj vererek kendini tanıtma ve aklama operasyonuna başladı..

PARALARI CUMHURİYET'E AKITTI! DEĞİRMENİN SUYU NEREDEN GELİYOR?
Cumhuriyet Gazetesine verdiği röportajın bulunduğu günün gazetesini toplu halde satın alan İmamoğlu, gazeteleri partisinin ilçe başkanlıklarına getirtti. Kendini parlatmak için PR çalışması yapan İmamoğlu, gazeteleri satın alarak bedavadan halka dağıttırdı. CHP Avcılar İlçe Başkanlığı sosyal medya hesabından skandal olayla ilgili paylaşım yapıldı. Facebook hesabından yapılan paylaşımda, "Büyük Şehir Belediye Başkan adayımız Ekrem İmamoğlu'nun söyleşisinin bulunduğu Cumhuriyet gazetesi iki gün boyunca ilçe Başkanlığımız tarafından 3.Bölge ilçe Başkanlıklarına teslim edilmiştir" denildi. İmamoğlu'nun binlerce gazeteyi balyalar halinde satın almasıyla ilgili 'değirmenin suyu nereden geliyor' yorumları yapıldı...

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