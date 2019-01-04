İstanbul'dan Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen CHP Beylikdüzü Belediye Başkanı 'Beton Ekrem' lakaplı Ekrem İmamoğlu, bir radyo programına konuk oldu.

"MERKEL TANISA BENİ SEVER"

Belediyecilik hizmetleri dışında her türlü icraatı gösteren ve siyaset karnesi skandallarla dolu olan İmamoğlu, kendini aklamak ve tanıtmak için FETÖ/PKK sözcüsü Cumhuriyet gazetesine röportaj verip gazeteleri satın almıştı. İlçe başkanlıklarından dağıtılan gazeteler tepkiyle karşılanmıştı. İmamoğlu şimdi de bir radyo programında soruları yanıtladı. Kendi PR'ını yapmak için çıktığı programlarda kullandığı sözler İmamoğlu için ters etki yaptı. İmamoğlu, "Sayın Merkel beni tanımıyor olabilir ama tanısa en çok beni sever" dedi. İmamoğlu'nun bu sözleri binlerce kişi tarafından eziklik olarak yorumlandı.