Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 04.01.2019 10:47
  • Son Güncelleme: 04.01.2019 11:03

çıkışıyla kendini rezil etti

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kendi vizyonunu ortaya seren sözler sarf etti. CHP içerisinde bile istenmeyen adam ilan edilen fakat İstanbul’a ilginç şekilde aday gösterilen İmamoğlu, "Sayın beni tanımıyor ama tanısa en çok beni sever" dedi.

İmamoğlu'ndan skandal Merkel çıkışı!

'dan Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Beylikdüzü Belediye Başkanı 'Beton Ekrem' lakaplı , bir radyo programına konuk oldu.

"MERKEL TANISA BENİ SEVER"

Belediyecilik hizmetleri dışında her türlü icraatı gösteren ve siyaset karnesi skandallarla dolu olan İmamoğlu, kendini aklamak ve tanıtmak için / sözcüsü Cumhuriyet gazetesine röportaj verip gazeteleri satın almıştı. İlçe başkanlıklarından dağıtılan gazeteler tepkiyle karşılanmıştı. İmamoğlu şimdi de bir radyo programında soruları yanıtladı. Kendi PR'ını yapmak için çıktığı programlarda kullandığı sözler İmamoğlu için ters etki yaptı. İmamoğlu, "Sayın beni tanımıyor olabilir ama tanısa en çok beni sever" dedi. İmamoğlu'nun bu sözleri binlerce kişi tarafından eziklik olarak yorumlandı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriEkrem İmamoğlu Merkel çıkışıyla kendini rezil etti
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar