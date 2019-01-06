Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 06.01.2019 17:38
  • Son Güncelleme: 06.01.2019 17:50

kika... Urkayna'da 2 Türk kızını öldüren cani Hüsnü Can Ç. tutuklandı

kika... 'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve Pendik'te mezarlıkta yakalanan Hüsnü Can Ç.(21) emniyetteki işlemlerinin ardından saat 13.15'te Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık sorgusunun ardından zanlı tutuklandı.

2 Türk kızını öldüren cani hakkında karar

'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Ç.(21) Pendik'te mezarlıkta yakalandı. Hüsnü Can Ç. sağlık kontrolünden geçirilirken görüntülendi.

Hüsnü Can Ç'nin 2 Ocak'ta Ukrayna'dan Türkiye'ye geldiği İnterpol Daire Başkanlığı'na bildirilmişti. Ekipler Pendik İlçesi Kurtköy Mahallesi'nde bulunan zanlının evini kontrol etti ancak burada olmadığı belirlendi.

MEZARLIKTA YAKALANDI
Ancak S.Y. isimli arkadaşının yanında olduğunu tespit edilince S.Y. yakalanarak gözaltına alındı. S.Y. ifadesinde 'şüpheli ile sabah birlikte olduklarını nerede olduğunu bilmediğini, kendisine Kurtköy Mezarlığı'na gidebileceğini söylediğini' belirtti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Hüsnü Can Ç.'yi Pendik Kurtköy mezarlığında yakaladı. Buket Yıldız'ın eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şüpheli Hüsnü Can Ç.'nin üzerinde kurusıkı tabanca ve bıçak bulundu. Gözaltına alınan Hüsnü Can Ç., 'ne götürüldü.

ZANLI GAYRETTEPE'DEKİ ASAYİŞ ŞUBEDE
Hüsnü Can Ç.'nin intihar etmeyi planladığı ve suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Gözaltına alınan Hüsnü Can Ç., sağlık kontrolünün ardından Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi. Hüsnü Can Ç. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI
Ukrayna'da Türk kızlarını öldürdüğü gerekçesiyle mahkemeye sevk edilen Hüsnü Can Ç. tutuklandı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika... Urkayna'da 2 Türk kızını öldüren cani Hüsnü Can Ç. tutuklandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar