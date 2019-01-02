Ekrem İmamoğlu FETÖ kanallarının müdavimi çıktı!

CHP'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, FETÖ'ye ait Samanyolu TV'de şike kumpasına verdiği desteğin görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Beton Ekrem'in canlı yayında FETÖ'cülere övgüler yağdırmasının yankıları hala sürerken bir başka skandalı daha patlak verdi! İmamoğlu'nun FETÖ kanallarına sadece telefonla bağlanmadığı, ayrıca canlı yayınlara katılarak yorumculuk yaptığı görüldü! İşte o görüntüler...

FETÖ'CÜLERE TAM DESTEK VERMİŞTİ

11 Temmuz 2011 tarihinde Trabzonspor Başkanı Sadri Şener'in gözaltına alındığı ikinci şike operasyonu dalgasında Samanyolu TV'ye telefon bağlantısı ile katılan İmamoğlu, FETÖ'cü savcı ve polislere tam destek verdi.

Kumpası çok olumlu bulduğunu belirten İmamoğlu, Samanyolu TV'de yaptığı açıklamada, FETÖ'cü savcı ve polisleri olayın üzerine kararlı gidişleri nedeniyle kutladı.

İmamoğlu şu ifadeleri kullanmıştı;

"Bunu olumlu yorumlamanın dışında yapacak bir şey yok. Çok olumlu yorumluyorum. Artı, söylediğiniz bir şeyin karşılığı olarak; (şike) kanıtlanamıyordu, ispatlanmıyordu diyorsunuz... Bence öyle söylemeyelim bugüne kadar kanıtlanmak istenmiyordu! İspatlanmak istenmiyordu, diyelim.

Kararlı gidişlerini ve bu süreci yürüten herkesi kutluyorum. İnşallah sonuca en kısa sürede varılır. Sonuç çok önemli, süreç uzadığı sürece farklı yorumlara başlanır ve fayda yerine sıkıntı vermeye başlar. Sürecin çok hızlı işlemesi lazım."