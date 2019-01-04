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  • Son Güncelleme: 04.01.2019 11:18

Son dakika: ve 'in itirazı reddedildi

Bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle haklarında kararı konulan ve 'in, adli kontrol kararına yaptıkları itiraz reddedildi.

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e şok

Oyuncu ile 'ın, bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında haklarında verilen kararına yaptığı itiraz reddedildi.

İTİRAZLARINA MAHKEMEDEN RET

Gezen ile Akpınar'ın avukatları tarafından yapılan itiraz, bir üst mahkeme olan Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğince değerlendirildi.

Hakimlik, Gezen ile Akpınar'ın itirazını "mevcut delil durumuna göre şüpheliler lehine henüz bir değişiklik olmaması, atılı suçla ilgili kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, istenildiğinde şüphelilere ulaşılabilmesi için adli kontrol kararının yerinde ve ölçülü olduğu, kararda herhangi bir isabetsizlik bulunmaması" nedeniyle reddine karar verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında konuk olduğu Halk TV'deki bir programda yaptığı açıklamaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'nı gelen Müjdat Gezen "Cumhurbaşkanına hakaret", Metin Akpınar ise "halkı hükümete karşı silahlı isyana tahrik" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından sevk edildiği Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.

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