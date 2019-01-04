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  • Son Güncelleme: 04.01.2019 11:53

İstanbul'da feci kaza! Kolundaki yazıyı gören şaştı kaldı

İstanbul Maslak’ta üst geçit bulunmasına rağmen yaya geçidi dahi olmayan yerden yolun karşısına geçmeye çalışan 36 yaşındaki adam, seyir halindeki otomobilin çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine gelen vatandaşlar adamın kolunda dövme olarak “Beni bul anne” yazdığını ifade etti. Yazıyı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Geçtiğimiz Pazar günü İstanbul Maslak'ta yaşanan kaza adeta tüyleri ürpertti. Sarıyer Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde iddiaya göre İstanbul Teknik Üniversitesi'nin karşısındaki üst geçidin altından yürüyen Hikmet Yılmaz (36), cadde üzerindeki kaldırımdan yolun karşısına geçmeye çalıştı.

O esnada Seyrantepe'den Tarabya istikametine 34 BCY 644 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Fırat D., Yılmaz'ı görerek kornaya basıp selektör yaparak uyarmak istedi. Bir yandan da frene basan sürücü Fırat D., duramayarak yolun ortasındaki Yılmaz'a çarptı. Çarpma sonucu havalanarak takla atan talihsiz adam, metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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