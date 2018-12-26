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  • Son Güncelleme: 26.12.2018 10:22

Yapımcı , ’ın gerçek yüzünü anlattı: Beni dolandırdı

ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Yapımcı , "Sözde Atatürkçü, en yakın arkadaşı 'nın bile arkasından iş çevirdi." dedi. "Alavere dalavereleri nedeniyle sıkıntılı dönemler yaşadım" diyen Yıldırım, "Beni dolandırdı. Ona hakkımı helal etmiyorum." diye konuştu.

Akpınar’ın gerçek yüzünü anlattı

Yapımcı , 2012 yılında - ikilisini 20 yıl sonra tekrar sahneye çıkarmak için projesini hayata geçirmek istedi. Yıldırım, o dönem iş yaptığı Metin Akpınar'la yaşadıklarını ve sahibi olduğu On Yapım adlı şirketin nasıl battığını anlattı.

ALAVERE DALAVERE
Yapımcı ve organizatör Murat Yıldırım, Metin Akpınar'la 2012 yılında efsanevi Devekuşu Kabare'yi yeniden sahnelemek için çalıştıklarını söyledi. Yıldırım, o dönem Akpınar'ın alavere dalavereleri nedeniyle sıkıntılı dönemler yaşadığını belirtti.

SÖZDE ATATÜRKÇÜ
Yapımcı Yıldırım, Akpınar'ın sözde Atatürkçü olduğunu, en yakın dostu Zeki Alasya'nın bile arkasından iş çevirdiğini ve nihayetinde de kendisini dolandırarak iflasa süreklediğini iddia etti.

İşte Yıldırım'dan Akpınar'a yönelik şok sözler...

1- 'KİMSE TRİBÜNE OYNAMASIN! ATATÜRK'ÜN MANEVİ KIZI ÜLKÜ ADATEPE'NİN ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR PROJESİ İÇİN AKPINAR'IN KAPISINI ÇALDIK. "BEN YER ALMAM" DEDİ. ÜLKÜ HANIM ÇOK ÜZÜLDÜ'

2- 'ORTAĞININ ARKASINDAN İŞ ÇEVİRDİ. "BANA EKSTRADAN 20 BİN LİRA VERİN, ZEKİ ALASYA'NIN HABERİ OLMASIN" DEDİ'

3- 'METİN AKPINAR BENİ DOLANDIRDI. ONA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM'

Murat Yıldırım, "Yapacağımız proje öncesi, Metin Akpınar'ın söylediği 'Zeki'den habersiz bana 20 bin lira ver' sözünü unutamıyorum. Keşke o dönem Zeki Alasya'ya bunu söyleseydim de ortağının nasıl biri olduğunu o da bilseydi" dedi.

Sabah

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