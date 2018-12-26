Son günlerde Metin Akpınar ve Müjdat Gezer'in canlı yayında yaptığı skandal açıklamalarla bir kez daha gündeme gelen Halk TV, RTÜK tarafından korunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde Mine Kırıkkanat'ın canlı yayında yaptığı konuşma sonrası "lisans iptali" yerine para cezası verilen Halk TV'de yaşanan son skandal karşısında da RTÜK sessizliğini koruyor. Peki Halk TV kimindir, kime nasıl hizmet eder? İşte madde madde Halk TV dosyası...