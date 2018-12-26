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  • Son Güncelleme: 26.12.2018 13:24

kime ve neye hizmet ediyor? neden Halk TV'yi koruyor?

Sürekli olarak darbe çığırtkanlığı yapan, halkın için kin ve nefret tohumları eken yayınları ile gündeme gelen neden korunuyor? Halk TV'nin arkasında hangi güçler var? Kime ve neye hizmet ediyorlar? İşte Halk TV dosyası...

Son günlerde Metin Akpınar ve Müjdat Gezer'in canlı yayında yaptığı skandal açıklamalarla bir kez daha gündeme gelen Halk TV, RTÜK tarafından korunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde Mine Kırıkkanat'ın canlı yayında yaptığı konuşma sonrası "lisans iptali" yerine para cezası verilen Halk TV'de yaşanan son skandal karşısında da RTÜK sessizliğini koruyor. Peki Halk TV kimindir, kime nasıl hizmet eder? İşte madde madde Halk TV dosyası...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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