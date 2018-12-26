Halk TV'deki bir programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin sözleri sebebiyle tartışmalara konu olan ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeye çağrılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

Her iki şüphelinin ekrandaki sert sözlerinin aksine savcılık ifadelerinde geri vites yaptıkları görüldü. Müjdat Gezen sözlerinin mizah amacıyla söylendiğini iddia etti. Metin Akpınar ise "Cumhurbaşkanımızı hedef göstermek gibi bir niyet ne aklımdan ne gönlümden geçer" dedi.

METİN AKPINAR'IN İFADESİ

Metin Akpınar ifadesinde şunları söyledi: "Ben yapmış olduğum konuşmada bana ait olan bir sözü söylemedim. Bu sözler tamamen demokrasinin tarifi. Akademisyenler tarafından dile getirilmiş çeşitli demokrasi tanımıdır… Burada tarihin kötü örneklerini vermek için böyle bir söz söyledim. Medyanın yorumladığı gibi Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef göstermek gibi bir niyetim ne aklımdan ne de gönlümden geçer. Ben Sayın Cumhurbaşkanını kastederek bu cümleleri kullanmadım. Bizim ülkemizde faşist bir rejim var, bizim liderlerimiz de faşist tarzında bir konuşmam olmamıştır. Bu tür bir imada da bulunmadım… Ben üzerime atılı tüm suçlamaları kabul etmiyorum. Benim Cumhurbaşkanıma hakaret kastım yoktu. Yine Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı sialahlı bir isyanda da bulunmadım. Halkı kin ve düşmanlığa karşı tahrik etmedim. Suç ve suçluyu da övmedim. Üzerime atılı tüm bu suçları kesinlikle reddediyorum."

MÜJDAT GEZEN'İN İFADESİ

Müjdat Gezen ifadesinde şunları söyledi: "Bu konuşma mizah olsun diye söyledim. Benim herhangi bir Cumhurbaşkanına hakaret etme kastım yoktur. Cumhurbaşkanı grup toplantısında 'Bu Kadıköy'de oturanlar kaymak tabakadır. Türkiye yıkılsa umurlarında değildir' demiştir. Ben de Kadıköy'de oturduğumdan dolayı bu durumu eleştirmek amacıyla bu sözleri söyledim. Dediğim gibi benim Cumhurbaşkanı'na hakaret kastım yoktur. Bu söylediğim sözler birebir doğrudur. Fakat hakaret kastıyla söylenmiş sözler değildir. Ben tiyatrocuyum. Sahnede de bu cümleyi birebir kullanıyorum. Çünkü tiyatrom Kadıköy'dedir. Kadıköy'de tiyatromda komedi oyununda bu sözleri orada da söylüyorum. Söylememdeki amaç mizahi bir eleştiridir. Kimseye hakaret etme kastım yoktur. Cumhurbaşkanına da asla bir hakaret kastım yoktur. Ben üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." (SABAH)