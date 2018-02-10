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'de Afrin skandalı

'nin kanalı olarak bilinen 'de skandal bir yayına imza atıldı. Haber programında 'Milli Eğitimden talimat' başlığı ile verilen haberde 'nin Afrin harekatı saldırı olarak nitelendirildi.

Halk TVde Afrin skandalı

'de yayınlanan haber programında Zeytin Dalı Harekatı hakkında kara propaganda yapıldı. 'nin kanalı olarak bilinen Halk TV'de Afrin harekatı ile ilgili skandal bir ifade kullanıldı. 'Milli Eğitimden talimat' başlığı ile verilen haberde 'nin Afrin harekatı 'saldırı' olarak nitelendirildi.

AFRİN HAREKATINA SALDIRI DEDİLER
Yeni Şafak'ın haberine göre; Afrin şehitleri için okunacak Fetih Sureleri ile ilgili olumsuz algı oluşturmaya çalışan televizyon kanalı, Türkiye'nin yürüttüğü terörle mücadeleyi 'saldırı' olarak izleyenlere sundu. Halk TV'de daha önce de benzer yayınlara imza atılmıştı. Halk Arenası programında millete ve devletin temsil makamı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler edilmişti.

Halk TV'de yayınlanan bir programda terör örgütünün başlattığı kara propagandaya destek niteliğinde sözler sarf edilmişti.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "(ABD'li yetkililerin ziyaretleri) Bizim herkese söylediğimiz şey şu; bizi anlamaya çalışsınlar. Türkiye'nin kaygılarını anlamaya çalışmaları doğru olanı." dedi.

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  • 10 Şubat 2018, Cumartesi 16:20
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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Hakan Hakan

Şaşırdık mı tabi ki hayır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 10.02.2018 20:24
ozan ozan

Allah cezanızı versin inşallah

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 10.02.2018 19:10
Beykozlu Yşl Beykozlu Yşl

Allah bunları ıslah etsin

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 10.02.2018 18:38
yusuf yusuf

Icimizdeki kahpe hain chp varken baska dusmana ne gerek var.

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır0
cevapla 10.02.2018 17:50
izlenimler izlenimler

WChpkk sifir sifir

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 10.02.2018 17:28
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