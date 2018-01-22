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'de skandal sözler

'de yayınlanan bir programda Zeytin Dalı Harekatı hakkında kara propaganda yapılarak "Kürtler öldürülüyor" algısı yaratılmaya çalışıldı.

Halk TVde skandal sözler

'de yayınlanan bir programda terör örgütünün başlattığı kara propagandaya destek niteliğinde sözler sarf edildi.

mensubu olduğu iddia edilen bir kişinin videosu üzerinden Cüneyt Akman, Afrin operasyonunu eleştirdi.


TERÖRİSTLERLE AYNI SÖZLER

Teröristlerin başlattığı 'Kürtler öldürülüyor' algı operasyonuyla aynı nitelikte sorular soran Akman 'Bu mudur Türkiye'nin hedefi? Orada bir tane Kürt bırakmamak mıdır?' skandal ifadelerini kullandı.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi 13:35
YORUMLAR 8 yorum yapıldı

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Ahmet Ahmet

Yüz ifadeleri deşifre ediyor zaten. Yazık, bir insan bu memleketin havasından, suyundan hiç nasibini almaz mı? Felaket tellallığı hüsranla biter. Daha yapacak çok iş var. Bir ara bunlarıda aradan çıkarmak lazım.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 22.01.2018 17:23
vatandaş vatandaş

ağbabalarıyla aynı ağız.sevsinler sizi.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 22.01.2018 15:55
vtnds vtnds

bu hain kanala halen nasil tahammul ediliyo anlamis degiliz?!bunlar resmen turk dusmani,.soylemleri hep kin ve nefret,.bunlarin durumlari supheli,.....!!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 22.01.2018 15:38
vatandaş vatandaş

yapsınlar yapsınlar şamarlar az gelmiş şeçimde iyi bir şamar daha yiyecekler....

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 22.01.2018 14:46
ayhnkrblt ayhnkrblt

bu tv fitne tohumlarının atıldığı bir yayın kuruluşudur. Burada konuşanlar neler konuşur diye ne zaman zaping yapsam, sinirlerim bozulur.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 22.01.2018 14:43
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