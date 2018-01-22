Halk TV'de yayınlanan bir programda terör örgütünün başlattığı kara propagandaya destek niteliğinde sözler sarf edildi.



ÖSO mensubu olduğu iddia edilen bir kişinin videosu üzerinden Cüneyt Akman, Afrin operasyonunu eleştirdi.



TERÖRİSTLERLE AYNI SÖZLER



Teröristlerin başlattığı 'Kürtler öldürülüyor' algı operasyonuyla aynı nitelikte sorular soran Akman 'Bu mudur Türkiye'nin hedefi? Orada bir tane Kürt bırakmamak mıdır?' skandal ifadelerini kullandı.