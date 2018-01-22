Halk TV'de yayınlanan bir programda terör örgütünün başlattığı kara propagandaya destek niteliğinde sözler sarf edildi.
ÖSO mensubu olduğu iddia edilen bir kişinin videosu üzerinden Cüneyt Akman, Afrin operasyonunu eleştirdi.
TERÖRİSTLERLE AYNI SÖZLER
Teröristlerin başlattığı 'Kürtler öldürülüyor' algı operasyonuyla aynı nitelikte sorular soran Akman 'Bu mudur Türkiye'nin hedefi? Orada bir tane Kürt bırakmamak mıdır?' skandal ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
Yüz ifadeleri deşifre ediyor zaten. Yazık, bir insan bu memleketin havasından, suyundan hiç nasibini almaz mı? Felaket tellallığı hüsranla biter. Daha yapacak çok iş var. Bir ara bunlarıda aradan çıkarmak lazım.
ağbabalarıyla aynı ağız.sevsinler sizi.
bu hain kanala halen nasil tahammul ediliyo anlamis degiliz?!bunlar resmen turk dusmani,.soylemleri hep kin ve nefret,.bunlarin durumlari supheli,.....!!!
yapsınlar yapsınlar şamarlar az gelmiş şeçimde iyi bir şamar daha yiyecekler....
bu tv fitne tohumlarının atıldığı bir yayın kuruluşudur. Burada konuşanlar neler konuşur diye ne zaman zaping yapsam, sinirlerim bozulur.
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