KİN VE DÜŞMANLIK YARATACAK İFADELERE CEZA

Kanalda yayınlanan "Uğur Dündar'la Halk Arenası" isimli programa konuk olan Mine Kırıkkanat'ın sözleri Üst Kurulca değerlendirildi.



Söz konusu ifadeleri "Toplumda kin ve düşmanlık yaratabilecek, nefret duyguları oluşturabilecek, ayrımcılık içeren ifadeler" olarak değerlendiren ve radyo ve televizyonların kuruluşlarına ilişkin 6112 sayılı yasadaki ilgili maddenin ihlal edildiğini saptayan Üst Kurul, Halk TV'ye oy birliğiyle idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.



CANLI YAYINDA VATANDAŞLARI TEHDİT ETTİ

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, yıllarca halka eziyet çektiren, halkı anlamaktan uzak kalan CHP zihniyetinin bir gün yeniden iktidara gelmesi durumunda yine aynı şeyleri yaşatacaklarını söyledi ve açık açık halkı tehdit etti. 'Üçüncü Havalimanı'nın yapılmaması için sokakları yakıp yıkan, gezi parkı eylemleri düzenleyenlerin sözcüsü Kırıkkanat yeni havalimanına, Atatürk isminin verilmemesi halinde bunu da değiştireceklerini söyledi. İşte Halk TV ekranlarında yayınlanan o skandal sözler...