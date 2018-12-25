Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 25.12.2018 11:03
  • Son Güncelleme: 25.12.2018 11:28

: Bakanlıktan çok sert açıklaması

'ndan yapılan açıklamada, "Ülkesindeki yolsuzluk suçlamaları ve siyasi sorunlar karşısında dikkatleri başka yere çekmeye çalışan İsrail Başbakanı ’nun Türk Ordusu aleyhindeki yersiz, mesnetsiz ve gerçek dışı iftiralarını reddediyoruz" dedi.

Bakanlıktan çok sert Netanyahu açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkesindeki yolsuzluk suçlamaları ve siyasi sorunlar karşısında dikkatleri başka yere çekmeye çalışan İsrail Başbakanı 'nun Türk Ordusu aleyhindeki yersiz, mesnetsiz ve gerçek dışı iftiralarını reddediyoruz.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin şanlı tarihi boyunca icra ettiği görev ve harekâtlarda, hiçbir dönem utanılacak bir husus olmamıştır. Lefkoşa'da banyoda katledilen anne ve çocuklar, PKK terör örgütünün kurşuna dizdiği bebekler gibi, ellerinde Filistinli çocukların kanı bulunanlar, barışın teminatı Türk Ordusunu karalayamaz. Çünkü Türk Ordusu hiçbir zaman bebek katili değildir ve böyle de anılmamıştır.

Uluslararası hukuk ve anlaşmalar çerçevesinde icra edilen; Kıbrıs Barış Harekâtı, terörle mücadele, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarında da görüldüğü üzere, en zor harekât ortamlarında dahi, sivil/masum insanlar, tarihi, dini, kültürel yapılar ve çevre, Türk Silahlı Kuvvetleri için, operasyonların gecikmesi pahasına dokunulmaz olmuştur.

Örnek olarak; Rakka, Halep, Musul, Guta ile Afrin ve El Bab'ın harekât sonrası fotoğraflarını karşılaştırmak yeterlidir.

Türk Silahlı Kuvvetleri; tüm harekât alanlarında, halkın özlediği, beklediği şefkat eli olmuştur ve olmaya da devam etmektedir.

Gerek Türkiye'de gerekse çevre ülkelerde yaşayan ve halen ülkemize sığınmış on binlerce Kürt kardeşimiz de bunun en önemli tanığıdır" denildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Bakanlıktan çok sert Netanyahu açıklaması
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar