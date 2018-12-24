İsrail'de muhalefet: Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturması tamamlansın

NETANYAHU'NUN AMACI YOLSUZLUK SORUŞTURMASINI GÜNDEMDEN DÜŞÜRMEK

Öte yandan İsrail'deki "Walla News" adlı internet sitesinde yayınlanan ve isminin açıklanmasını istemeyen koalisyon ortaklarından bir yetkili, erken seçim kararından dolayı Başbakan Netanyahu'yu eleştirdi.