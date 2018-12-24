İsrail'de muhalefet: Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturması tamamlansın
Erken seçim kararı alınan İsrail'de muhalefetteki Meretz Partisi lideri Tamar Zandberg, İsrail Başsavcısına "Başbakan Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturmasına ilişkin sonucu, seçimden önce açıklaması" çağrısında bulundu. Muhalefet partilerinden Meretz'in lideri Tamar Zandberg: "Polisin, Başbakan hakkında rüşvet aldığı suçlamasıyla dava açılması tavsiyesinde bulunduğu bir süreçte, seçime gidilmesi düşünülemez." ifadelerini kullandı.
Erken seçim kararı alınan İsrail'de muhalefetteki Meretz Partisi lideri Tamar Zandberg, İsrail Başsavcısına "Başbakan Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturmasına ilişkin sonucu, seçimden önce açıklaması" çağrısında bulundu.
Zandberg, Netanyahu hakkında yolsuzluk suçlamasıyla açılan soruşturma dosyasını inceleyen Başsavcısı Avichai Mandelblit'ten "incelemesini tamamlayarak soruşturmaya ilişkin sonucu seçimden önce açıklamasını" istedi.
Söz konusu yetkili, erken seçim kararına ilişkin değerlendirmesinde, "Netanyahu'yu, hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları dışında başka bir şey ilgilendirmiyor." cümlesini kullandı.
İsrail medyasında da Netanyahu'nun erken seçim kararını hakkındaki yolsuzluk soruşturmasını gündemden düşürmek için aldığı yönünde yorumlara yer verildi.
ADALET BAKANLIĞINDAN "ERKEN SEÇİM SORUŞTURMAYI ETKİLEMEYECEK" AÇIKLAMASI
İsrail Adalet Bakanlığı ise erken seçim kararının Başbakan Netanyahu hakkında devam eden soruşturmayı etkilemeyeceğini belirtti.
Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu hakkında yolsuzluk yaptığı suçlamasıyla yürütülen 4000 numaralı soruşturmanın "politik gelişmelerden etkilenmeden planlandığı gibi devam edeceği" ifade edildi.